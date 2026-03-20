ANMAT prohibió un repelente que imitaba una reconocida y alertó por un riesgo clave

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) emitió una advertencia urgente tras detectar en comercios de Buenos Aires un repelente ilegítimo que utilizaba la marca OFF!, pero que no pertenece a la empresa original ni está habilitado para la venta. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 1476/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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El producto, presentado como “Repelente de insectos”, generó preocupación por varios motivos: no tiene registro sanitario, su procedencia es desconocida y está íntegramente rotulado en idioma chino. Además, reproduce el logo de OFF!, lo que llevó inicialmente a pensar que era un producto legítimo. Sin embargo, la empresa titular de la marca en Argentina, S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., confirmó oficialmente que no fabricó, no importó y no registró ese repelente.

El organismo explicó que se trata de un producto ilegal, sin autorización sanitaria, sin trazabilidad y sin garantías de seguridad ni eficacia. La fiscalización se inició después de que inspectores detectaran la venta del repelente en un comercio bonaerense. Una consulta en la base de datos oficial mostró que no existía ningún registro del producto, lo que dio inicio a la investigación.

Entre los motivos de la prohibición se destacan:

Por estos motivos, ANMAT ordenó prohibir su uso, comercialización, publicidad, distribución y presencia en plataformas de venta online, en todas sus presentaciones y lotes.

¿Cuál es el riesgo real de usar un repelente falso?

El principal riesgo es creer que estás protegido cuando no lo estás. En plena circulación del dengue en distintas regiones del país, usar un producto sin eficacia comprobada implica exponerse a picaduras de mosquitos transmisores.

Además, los productos ilegítimos pueden:

contener sustancias irritantes o tóxicas,

producir reacciones alérgicas,

generar efectos adversos por formulaciones no controladas.

ANMAT remarcó que no puede garantizarse ninguna condición de elaboración o seguridad, pues se desconoce tanto el fabricante como el lugar donde se produjo.

Cómo identificar el repelente prohibido

Según el reporte oficial, el repelente falso tiene estas características:

Usa el logo de OFF!, pero no pertenece a la marca.

Todo el rotulado está íntegramente en idioma chino.

No incluye número de lote, datos del fabricante ni inscripción ante ANMAT.

Si encontrás un producto con estas características, ANMAT recomienda no usarlo, denunciar su venta y evitar adquirirlo en comercios no habilitados o plataformas digitales sin garantías.

¿Qué hacer si ya compraste el repelente?

ANMAT aconseja:

Suspender su uso inmediatamente.

No aplicarlo en niños bajo ningún concepto.

Guardar el envase en caso de que debas hacer una denuncia.

Informar el lugar donde se adquirió.

Las prohibiciones fueron notificadas a autoridades sanitarias y organismos de defensa del consumidor para retirar el producto del mercado.

La aparición de un repelente que imitaba la marca OFF! y que se distribuía sin registros representa un riesgo sanitario real, especialmente en época de alta circulación de mosquitos. La rápida intervención de ANMAT busca proteger a los consumidores y evitar que productos ilegítimos sigan llegando a los hogares.

Si querés evitar caer en estafas o comprar productos peligrosos, revisá siempre: