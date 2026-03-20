    • 20 de marzo de 2026 - 09:58

    ATE hará paros "a la japonesa" ante posibles despidos en la Superintendencia de Salud

    El gremio apunta a mostrar el papel que cumple el personal del organismo en defensa del derecho a la salud.

    ATE hará una medida a la inversa: en lugar de paro, atenderán en las veredas para agilizar trámites.&nbsp;

    ATE hará una medida a la inversa: en lugar de paro, atenderán en las veredas para agilizar trámites. 

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará este viernes medidas de fuerza “a la japonesa” ante “una nueva amenaza de despidos en la Superintendencia de Servicios de Salud”.

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    La protesta consistirá en atender reclamos en la puerta de entrada del organismo y acelerar la resolución “buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”.

    El sindicato también acusó al superintendente del organismo, Claudio Stivelman, de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

    “Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

    La medida de fuerza se votó a través de una asamblea en la sede central del organismo, informó el gremio en un comunicado. “Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar.

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