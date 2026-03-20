ATE hará paros "a la japonesa" ante posibles despidos en la Superintendencia de Salud

El gremio apunta a mostrar el papel que cumple el personal del organismo en defensa del derecho a la salud.

ATE hará una medida a la inversa: en lugar de paro, atenderán en las veredas para agilizar trámites.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará este viernes medidas de fuerza “a la japonesa” ante “una nueva amenaza de despidos en la Superintendencia de Servicios de Salud”.

La protesta consistirá en atender reclamos en la puerta de entrada del organismo y acelerar la resolución “buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”.

El sindicato también acusó al superintendente del organismo, Claudio Stivelman, de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.