ANSES: cómo reclamar de forma online el cobro de la Asignación Familiar por Hijo

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Ante inconvenientes en el cobro de las Asignaciones Familiares podés realizar el reclamo correspondiente tanto en forma virtual (por mi ANSES o por Atención Virtual) como en forma presencial en una de nuestras oficinas. Las posibles situaciones que generan reclamo (impago, ajuste, medio de pago) se producen cuando:

Se venció el plazo de cobro.

No contás con tus datos personales y de vínculos familiares actualizados en ANSES.

Necesitás cambiar el lugar o la forma de cobro. Documentación Documentos del grupo familiar (originales y fotocopias).

Formulario PS 2.72 - Reclamo. Montos Informate sobre los montos de las Asignaciones Familiares ya que hay determinadas situaciones (por ej., un cambio en tu situación laboral o salarial) por las que podés haber dejado de cobrar o que se haya reducido el monto de la asignación, pero que no generan un reclamo.

Trámite El trámite se puede hacer por mi ANSES, por Atención Virtual o en forma presencial, con turno:

Paso a paso

1- Acreditación de datos personales Consultá tus datos personales y vínculos familiares en mi ANSES. Si están incorrectos o desactualizados, cuando te presentes en una oficina de ANSES, llevá las partidas de nacimiento de los menores y DNI del grupo familiar (originales y fotocopias).