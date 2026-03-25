    • 25 de marzo de 2026 - 10:01

    ANSES: cómo reclamar de forma online el cobro de la Asignación Familiar por Hijo

    Una guía para hacer el reclamo ante ANSES.

    El reclamo ante ANSES se puede hacer de manera online.

    El reclamo ante ANSES se puede hacer de manera online.

    Foto:

    Ante inconvenientes en el cobro de las Asignaciones Familiares podés realizar el reclamo correspondiente tanto en forma virtual (por mi ANSES o por Atención Virtual) como en forma presencial en una de nuestras oficinas. Las posibles situaciones que generan reclamo (impago, ajuste, medio de pago) se producen cuando:

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    • Se venció el plazo de cobro.
    • No contás con tus datos personales y de vínculos familiares actualizados en ANSES.
    • Necesitás cambiar el lugar o la forma de cobro.

    Documentación

    Montos

    Informate sobre los montos de las Asignaciones Familiares ya que hay determinadas situaciones (por ej., un cambio en tu situación laboral o salarial) por las que podés haber dejado de cobrar o que se haya reducido el monto de la asignación, pero que no generan un reclamo.

    Trámite

    El trámite se puede hacer por mi ANSES, por Atención Virtual o en forma presencial, con turno:

    Paso a paso

    1- Acreditación de datos personales

    Consultá tus datos personales y vínculos familiares en mi ANSES. Si están incorrectos o desactualizados, cuando te presentes en una oficina de ANSES, llevá las partidas de nacimiento de los menores y DNI del grupo familiar (originales y fotocopias).

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