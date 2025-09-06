Audios infiltrados: Francos volvió a apuntar contra la pareja de Marcela Pagano El jefe de Gabinete cargó otra vez contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, tras una entrevista de Gisella Robles, quien aseguró que él habría participado en la filtración de audios del entorno presidencial. El cruce escala y suma nuevos protagonistas.

El escándalo por la filtración de audios de funcionarios del Gobierno nacional sigue creciendo. Este sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a señalar directamente a Franco Bindi —pareja de la diputada libertaria Marcela Pagano— como uno de los responsables detrás de una presunta operación de inteligencia ilegal.

La nueva reacción del funcionario se produjo tras una entrevista televisiva de Gisella Robles, abogada que asegura haber sido expareja y socia de Bindi. En sus declaraciones, afirmó “no tener dudas de que participó del esquema de grabaciones” filtradas del entorno cercano al presidente Javier Milei, entre ellos, Karina Milei y Diego Spagnuolo.

Francos recogió el guante en redes sociales y expresó con ironía: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con ‘agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo’. ¿Y ahora?”.

La respuesta no tardó en llegar. La propia Marcela Pagano publicó en su cuenta oficial: “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. Pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas”.

Y agregó con dureza: “¿Qué le parece si hablamos de corrupción? ¿Se la llevaron del ANDIS, sí o no? ¿Menem lo hizo? ¿La filtración para que usted señale como incapaz a Santiago Caputo al frente de la SIDE se la armaron estos dos especialistas en espionaje: Vila y Armelino?”

En paralelo, Franco Bindi también se defendió públicamente: “Sobre los dichos de esta mujer a la que supe darle trabajo: JAMÁS fue mi pareja. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. No hablo con ella hace años (por mi decisión)”.

Pagano luego apuntó directamente contra José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos: “Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… ¿Y ahora? ¿Vas a poner a Armelino en la SIDE? Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados. Así está el país”.

En medio del cruce, el Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia federal por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” cuyo objetivo sería “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10.

Según el escrito judicial, al que accedió la prensa nacional, la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, encuadrada como una violación a la Ley 25.520 que regula los servicios de inteligencia en el país.