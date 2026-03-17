Conmoción por un error con el cuerpo de Marcelo Araujo tras su muerte

Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el fútbol argentino, falleció este último lunes 16 de marzo de 2026 a los 78 años. El periodista Néstor Centra dio a conocer la noticia del deceso, que se produjo alrededor de las dos de la mañana en el Hospital Italiano de Vicente López, donde estaba interado debido a un problema de salud que se había agravado en los últimos días.

El mundo del deporte lo despidió de manera más que emotiva, así como también los diferentes canales de televisión, con informes evocando a sus momentos más distinguidos en la profesión, especialmente durante la época del Fútbol Para Todos. Su familia y amigos cercanos iban a tener la oportunidad de darle un último adiós este miércoles, pero un problema impidió esa posibilidad.

¿Qué pasó con el cuerpo de Marcelo Araujo? Según explicaron desde la revista Gente, debido a un error administrativo, "el coche fúnebre de Marcelo Araujo fue directo al crematorio". Esto "dejó a sus familiares sin poder despedir por última vez al cuerpo", añadieron como información, lo cual agrega mayor pesar a la situación.

Aún así, no se quedaron de brazos cruzados: "Los presentes decidieron realizar un homenaje improvisado en el lugar: formaron una ronda, compartieron algunas palabras en su memoria y lo despidieron con un fuerte aplauso".