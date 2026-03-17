    • 17 de marzo de 2026 - 23:18

    Conmoción por un error con el cuerpo de Marcelo Araujo tras su muerte

    Un error generó gran disgusto entre los familiares del fallecido relator.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el fútbol argentino, falleció este último lunes 16 de marzo de 2026 a los 78 años. El periodista Néstor Centra dio a conocer la noticia del deceso, que se produjo alrededor de las dos de la mañana en el Hospital Italiano de Vicente López, donde estaba interado debido a un problema de salud que se había agravado en los últimos días.

    Leé además

    Marcelo Arauio tenía 78 años.

    Murió Marcelo Araujo, el emblemático relator que cambió la forma de transmitir fútbol
    La muerte de la influencer causó conmoción en las redes y sus miles de seguidores.

    Conmoción por la muerte de una influencer de 23 años: le atribuyen las causas de su muerte a una "brujería"

    El mundo del deporte lo despidió de manera más que emotiva, así como también los diferentes canales de televisión, con informes evocando a sus momentos más distinguidos en la profesión, especialmente durante la época del Fútbol Para Todos. Su familia y amigos cercanos iban a tener la oportunidad de darle un último adiós este miércoles, pero un problema impidió esa posibilidad.

    ¿Qué pasó con el cuerpo de Marcelo Araujo?

    Según explicaron desde la revista Gente, debido a un error administrativo, "el coche fúnebre de Marcelo Araujo fue directo al crematorio". Esto "dejó a sus familiares sin poder despedir por última vez al cuerpo", añadieron como información, lo cual agrega mayor pesar a la situación.

    Aún así, no se quedaron de brazos cruzados: "Los presentes decidieron realizar un homenaje improvisado en el lugar: formaron una ronda, compartieron algunas palabras en su memoria y lo despidieron con un fuerte aplauso".

    Embed

    A lo largo de su trayectoria profesional en los medios de comunicación, se destacó principalmente por la conducción de Fútbol de Primera en El Trece, además de haber sido la cara de las transmisiones de los partidos del fútbol argentino durante la década de 1990 y comienzos del 2000. Luego, lideró también en la etapa del Fútbol Para Todos entre el 2009 y el 2015, inclusive.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada. 

    Apareció una mujer desnuda al lado del río: dijo que la abusaron

    Conmoción por la muerte de Dana Flores: el accidente que sacudió a dos provincias

    Conmoción por la muerte de Dana Flores: el accidente que sacudió a dos provincias

    El Peugeot 3008 GT fue el modelo de autos 0km que más bajó en términos de monto, con una reducción de precio de casi 12 millones de pesos.

    Cuáles son los autos 0km que bajaron su precio casi $10 millones a pesar de no pagar el impuesto al lujo

    Feriados de Argentina 2026: así está el calendario mes por mes. Quiénes trabajarán el lunes 23.

    ¿El lunes 23 de marzo es feriado? Todo lo que tenés que saber sobre el próximo fin de semana largo