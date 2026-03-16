    • 16 de marzo de 2026 - 10:22

    Murió Marcelo Araujo, el emblemático relator que cambió la forma de transmitir fútbol

    El periodista Marcelo Araujo, que marcó una época en los relatos de la mano de Fútbol de Primera, falleció a los 78 años.

    Marcelo Arauio tenía 78 años.

    Marcelo Arauio tenía 78 años.

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    Una noticia generó tristeza en el mundo del fútbol argentino y el periodismo. Marcelo Araujo, histórico relator y periodista, murió a los 78 años. La noticia la confirmó su amigo Fernando Pacini en radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

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    “Marcelo siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”, agregó Pacini sobre el perfil del icónico relator que marcó una época en la forma de cómo contar los partidos de Primera División.

    Araujo formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez en el mítico ciclo Fútbol de Primera, que nació el domingo 4 de agosto de 1985 y contó las alternativas de cada fecha del fútbol argentino durante 25 años, primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en ElTrece. El ciclo fue una creación de Carlos Ávila, fundador de la productora deportiva Torneos y Competencias junto con Luis Nofal, mientras que la producción general, la dirección y la realización estaban a cargo de Juan Cruz Ávila.

    Aquella impronta rupturista que marcó a fuego la carrera de Araujo se reflejó en frases que trascendieron la pantalla y popularizaron las transmisiones: “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”, sos algunos de los momentos que sobresalen de la carrera periodistica de un hombre que supo ser el faro para una camada de relatores que, en la actualidad, son los que están a cargo de las grandes transmisiones de los partidos del fútbol local como asó también de los encuentros de torneos internacionales y la selección argentina.

    Luego de su salida de la productora Torneos y Competencias, el relator retornó a la TV como la voz principal de Fútbol para Todos en la Televisión Pública, narrando nuevamente los encuentros de la Primera División para distintas generaciones de fanáticos.

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