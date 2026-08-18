    • 18 de agosto de 2026 - 16:53

    Banco Nación: claves para comprar un auto Volkswagen 0km en 48 cuotas

    Banco Nación lanzó un programa para comprar en cuotas un auto 0km tras un convenio firmado con Volkswagen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una propuesta conjunta orientada a ampliar las alternativas para la adquisición de vehículos de la marca, a través de una operatoria específica disponible en concesionarios oficiales adheridos. Cómo acceder al programa y los requisitos a tener en cuenta.

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    A través del programa “+Autos con BNA”, los interesados pueden solicitar financiación para la compra de automóviles Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos, con un monto máximo de hasta $ 20.000.000 y plazos de 24 a 48 meses, de acuerdo con las condiciones vigentes de la línea.

    El Banco Nación ofrece cuotas para comprar un auto

    Para operaciones de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para clientes con acreditación de haberes en BNA, y del 37% para el resto de los usuarios.

    Para plazos de 30 a 48 meses, la TNA es del 30% para personas con acreditación de haberes en el BNA, y del 40% para los usuarios que no perciban su sueldo en la entidad.

    En todos los casos, el otorgamiento se encuentra sujeto a evaluación crediticia, aprobación e instrumentación correspondiente.

    La operatoria se gestiona en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos, donde los interesados pueden consultar los modelos alcanzados, conocer las condiciones aplicables y avanzar con la solicitud de financiación conforme a su perfil crediticio.

    Las condiciones de la propuesta son las siguientes:

    • Operatoria: “+Autos con el BNA”.
    • Préstamo Personal sin prenda.
    • Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos.
    • Valor del vehículo: hasta $ 60.000.000.
    • Monto máximo por financiar: hasta $ 20.000.000.
    • Plazo: desde 24 y hasta 48 meses.
    • Sistema de amortización: Francés.

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