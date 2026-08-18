Un excombatiente volvió a Malvinas tras 44 años e hizo flamear la bandera argentina

El exsoldado conscripto Eduardo Canitrot regresó al archipiélago tras más de cuatro décadas, recorrió los escenarios del conflicto y cumplió la promesa de levantar el pabellón nacional en el cementerio de Darwin y Puerto Argentino.

A más de cuatro décadas del conflicto bélico, el veterano y exsoldado conscripto Eduardo Canitrot regresó a las Islas Malvinas y protagonizó un histórico y emotivo hito al desplegar la bandera argentina en distintos puntos del archipiélago. El acontecimiento recorrió el país y generó una profunda repercusión en las redes sociales.

Una promesa cumplida en Puerto Argentino y el cementerio de Darwin Acompañado por una de sus hijas, Canitrot —quien integró el Batallón Logístico 10 durante la guerra de 1982 y actualmente preside la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar— recorrió los escenarios que marcaron su juventud, como Monte Harriet, Pradera del Ganso y Puerto Argentino.

Uno de los momentos de mayor carga emotiva se vivió en el cementerio argentino de Darwin. Allí, frente a la cruz blanca de su compañero caído Pedro Larrosa, el excombatiente cumplió con el juramento que mantuvo vivo durante más de cuatro décadas: "Cumplí con lo que te prometí, Pedro", expresó con profundo sentimiento.

El significado de la bandera en las islas En su paso por el archipiélago, Canitrot decidió exhibir y correr con la enseña patria, desafiando las restricciones habituales para los visitantes en la zona. Las imágenes de la bandera celeste y blanca flameando nuevamente en suelo malvinense se volvieron virales de inmediato.