    • 18 de agosto de 2026 - 17:34

    Un excombatiente volvió a Malvinas tras 44 años e hizo flamear la bandera argentina

    El exsoldado conscripto Eduardo Canitrot regresó al archipiélago tras más de cuatro décadas, recorrió los escenarios del conflicto y cumplió la promesa de levantar el pabellón nacional en el cementerio de Darwin y Puerto Argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de cuatro décadas del conflicto bélico, el veterano y exsoldado conscripto Eduardo Canitrot regresó a las Islas Malvinas y protagonizó un histórico y emotivo hito al desplegar la bandera argentina en distintos puntos del archipiélago. El acontecimiento recorrió el país y generó una profunda repercusión en las redes sociales.

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    Una promesa cumplida en Puerto Argentino y el cementerio de Darwin

    Acompañado por una de sus hijas, Canitrot —quien integró el Batallón Logístico 10 durante la guerra de 1982 y actualmente preside la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar— recorrió los escenarios que marcaron su juventud, como Monte Harriet, Pradera del Ganso y Puerto Argentino.

    Uno de los momentos de mayor carga emotiva se vivió en el cementerio argentino de Darwin. Allí, frente a la cruz blanca de su compañero caído Pedro Larrosa, el excombatiente cumplió con el juramento que mantuvo vivo durante más de cuatro décadas: "Cumplí con lo que te prometí, Pedro", expresó con profundo sentimiento.

    El significado de la bandera en las islas

    En su paso por el archipiélago, Canitrot decidió exhibir y correr con la enseña patria, desafiando las restricciones habituales para los visitantes en la zona. Las imágenes de la bandera celeste y blanca flameando nuevamente en suelo malvinense se volvieron virales de inmediato.

    “Por los caídos, por los que quedaron aquí en las islas y en el mar, por los que no pudieron soportar y se quitaron la vida. Por todos los argentinos y argentinas que dieron, dan y darían su vida por esta bandera”, manifestó el veterano, sintetizando un viaje que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva nacional.

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