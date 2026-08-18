De acá a fin de año, cuántos feriados quedan en este 2026

Tras el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el calendario nacional 2026 todavía reserva varias jornadas de descanso antes de terminar el año. Octubre, noviembre y diciembre concentran las próximas fechas, incluido un fin de semana extralargo.

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Cuándo es el próximo feriado tras el 17 de agosto

De acuerdo con el esquema oficial de feriados, quedan cuatro días festivos distribuidos en el último tramo del año. A ellos se suma un día no laborable con fines turísticos que permitirá conformar un fin de semana de cuatro días.

El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer un día lunes, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Luego llegará el lunes 23 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que también conformará un fin de semana largo de tres jornadas.

En diciembre habrá dos feriados nacionales: el martes 8, por la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25, por Navidad.

Además, el lunes 7 de diciembre está contemplado como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes no trabajen esa jornada podrán combinarla con el feriado del martes 8 y tener un descanso extralargo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

El calendario que queda hasta fin de año

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado nacional).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado nacional).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional).

Así, tras el descanso de agosto, octubre marcará la próxima oportunidad para un fin de semana largo, mientras que diciembre concentrará la mayor cantidad de jornadas de descanso antes del cierre de 2026.