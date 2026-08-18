ANSES cambia en septiembre: conocé los nuevos montos para jubilados y AUH

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre. La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC, y llevará la jubilación mínima a $428.591,22.

El incremento surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . El organismo estadístico informó que la inflación de julio fue del 2,1% , con una suba acumulada de 19,3% en los primeros siete meses del año.

A partir de ese porcentaje, también se actualizan la PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC), la AUH y las asignaciones familiares .

La jubilación mínima pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22 en septiembre , como consecuencia del aumento del 2,1%. El cálculo surge de aplicar la movilidad correspondiente al IPC de julio.

En el otro extremo, la jubilación máxima pasará de $2.824.694,50 a $2.884.013,08.

Así quedarán los principales haberes previsionales:

Jubilación mínima: $428.591,22

Jubilación máxima: $2.884.013,08

PUAM: $342.872,97

PNC por Invalidez y Vejez: $300.013,85

Pensión para Madre de 7 hijos: $428.591,22

Los valores de PUAM y PNC surgen de los porcentajes establecidos sobre el haber mínimo previsional, mientras que la pensión para madres de siete hijos equivale al monto de la jubilación mínima.

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

El bono extraordinario de hasta $70.000 continuará en septiembre para los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES. El refuerzo se mantiene separado del haber previsional y se suma al monto actualizado por movilidad.

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima y accedan al bono completo recibirán $498.591,22 en septiembre: $428.591,22 correspondientes al haber más $70.000 de refuerzo.

Para quienes tengan un haber superior a la mínima, el bono puede ser proporcional, de modo que el ingreso total no supere el límite establecido para acceder al beneficio. En consecuencia, no todos los jubilados que cobren por encima del haber mínimo recibirán necesariamente los $70.000 completos.

El refuerzo permanece en $70.000 desde marzo de 2024, mientras que las jubilaciones se actualizan todos los meses según la fórmula de movilidad vinculada a la inflación. Por eso, con cada aumento del haber, el bono representa una porción menor del ingreso total de los jubilados.

Cuánto cobra la AUH en septiembre

La actualización también alcanza a las asignaciones que paga ANSES. Con el incremento del 2,1%, los valores de septiembre quedan de la siguiente manera:

AUH: $154.030,03

AUH por Hijo con Discapacidad: $501.036,93

Asignación Familiar por Hijo: $76.839,21

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $240.449,13

Estos son los valores brutos de las prestaciones. En el caso de la AUH, ANSES retiene mensualmente el 20% y el beneficiario cobra el 80% de manera directa, mientras que el porcentaje retenido queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente.

De esta manera, sobre una AUH de $154.030,03, el pago mensual directo sería de aproximadamente $123.224,02, mientras que el resto queda sujeto al mecanismo de retención de la prestación.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

El calendario de pagos de septiembre distribuye las fechas de acuerdo con el último número del DNI y el nivel del haber.

Para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma se extiende hasta el final del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben la actualización del 2,1%.

El cronograma comienza antes que el de los haberes superiores al mínimo y se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

En el caso de una PNC por Invalidez o Vejez, el nuevo haber de referencia será de $300.013,85.

El aumento alcanza a más prestaciones de ANSES

El cambio de septiembre no se limita a las jubilaciones. La misma actualización se aplica a distintas prestaciones que dependen de la movilidad.

El dato central es que el 2,1% surge de la inflación de julio, por lo que el incremento de septiembre no responde a una decisión particular sobre cada beneficio. La fórmula de movilidad utiliza ese indicador para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Para quienes cobran prestaciones previsionales, la diferencia entre el haber de agosto y el de septiembre puede consultarse directamente en el recibo de haberes cuando ANSES complete la liquidación correspondiente.

Y en el caso de los beneficiarios de AUH y otras asignaciones, el aumento se verá reflejado en los valores correspondientes al noveno mes del año.

En pocas palabras, septiembre traerá un incremento del 2,1% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con una jubilación mínima de $428.591,22 y una AUH de $154.030,03. Por último, el bono de $70.000 queda reservado para los segmentos de menores ingresos y no será actualizado.