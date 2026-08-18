Orgullo nacional: el Ejército Argentino arrasó en la Competencia Internacional de Tropas de Montaña

El equipo nacional se consagró campeón en Bariloche con 122 puntos, duplicando el puntaje de Chile y Estados Unidos. El certamen combinó esquí y biatlón en condiciones extremas.

El Equipo Militar de Esquí del Ejército Argentino logró una actuación histórica al consagrarse campeón de la 43ª edición de la Competencia Internacional de Tropas de Montaña. Con un desempeño arrollador en las disciplinas de invierno, el equipo nacional superó ampliamente a los representantes de Chile y Estados Unidos en las pruebas disputadas en el Cerro Otto, Bariloche.

Dominio absoluto en la alta montaña El conjunto argentino finalizó en lo más alto de la clasificación general con un puntaje total de 122 unidades, más del doble que sus competidores directos. Por su parte, Chile se ubicó en el segundo puesto con 60 puntos, mientras que Estados Unidos —que volvió a participar de este exigente certamen tras 29 años de ausencia— cerró el podio con 58 puntos.

La competencia, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1971, puso a prueba la resistencia física, la técnica y la capacidad de adaptación de los soldados en condiciones extremas a través de pruebas de Esquí de Fondo, Biathlon Sprint y Biathlon Partida en Masa.

Triunfos destacados y sello cuyano Además del logro grupal, el desempeño individual de los atletas militares sobresalió en paralelo durante la primera fecha de la Copa Sudamericana de Biatlón. Allí, los deportistas Sofía Kydasiouk y Franco Dal Farra consiguieron el primer puesto en sus respectivas categorías, consolidando el gran nivel del deporte de invierno nacional.