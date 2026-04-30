    • 30 de abril de 2026 - 11:34

    Causa Cuadernos: declaró José López y habló de CFK en el juicio que entra en una etapa clave

    El exsecretario de Obras Públicas y dos empresarios son los últimos imputados en declarar antes del inicio de la etapa testimonial, en la que expondrán 43 testigos durante mayo.

    José López - Causa Cuadernos.

    José López - Causa Cuadernos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tribunal Oral Federal N°7 escuchó este jueves las declaraciones del exsecretario de Obras Públicas, José López, y de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, en una audiencia clave del juicio por la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner.

    Leé además

    juicio por la muerte de maradona: veronica ojeda estallo en llanto e insulto a leopoldo luque

    Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda estalló en llanto e insultó a Leopoldo Luque

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Myriam Bregman.

    Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva, varios puestos por encima de Javier Milei

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con estas indagatorias concluyó la etapa de declaración de los imputados y, a partir de mayo, comenzará la fase testimonial del proceso.

    El exfuncionario condenado por corrupción aseguró que declaró en el caso como arrepentido por la “situación de aislamiento y vulnerabilidad” en la que se encontraba en 2018.

    “Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, remarcó. “Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, remarcó.

    A su vez, José López habló sobre la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal acusada en el expediente: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y tampoco lo vi, en ese sentido, a Julio De Vido”.

    Comienza la etapa de los testigos

    Durante mayo, los jueces escucharán a 43 testigos distribuidos en ocho audiencias. Entre los primeros convocados figuran los periodistas de La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, integrantes del equipo que recibió los cuadernos originales de Oscar Centeno.

    También declararán Héctor María Guyot, el ex policía Jorge Bacigalupo, Hilda Horovitz y Elizabeth Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner.

    El 12 de mayo será el turno del exministro de Economía, Roberto Lavagna, y de la diputada nacional, Mariana Zuvic.

    Las restantes audiencias se realizarán los días 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo.

    El origen de la causa: Cristina Kirchner, principal acusada

    La investigación se inició a partir de los cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestas entregas de dinero de empresarios a funcionarios públicos.

    Según la acusación, durante los gobiernos kirchneristas funcionó un sistema organizado de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras públicas.

    La fiscalía sostiene que Cristina Kirchner y exfuncionarios de su administración implementaron un mecanismo sistemático para recibir sobornos de empresarios de distintos sectores a cambio de beneficios estatales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno

    El Gobierno dispuso una actualización de los impuestos a los combustibles para mayo de 0,5% que impactará en los surtidores

    La actualización será obligatoria para menores que cumplan 5/8 o 14 años, personas con DNI vencido, quienes deban corregir datos y casos de robo, pérdida o deterioro. 

    Las siguientes personas deben actualizar el DNI para tener el nuevo formato: el paso a paso

    Pagos de ANSES.

    Pagos ANSES mayo 2026: el calendario completo, por terminación de DNI y fecha

    La víctima del ataque, identificada como Juan Carlos Sandoval, alcanzó a pedir ayuda a la Línea 107.

    Un enjambre de avispas "chaquetas amarillas" terminaron con la vida de un hombre que, sin querer, golpeó un panal