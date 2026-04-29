Las siguientes personas deben actualizar el DNI para tener el nuevo formato: el paso a paso

La actualización será obligatoria para menores que cumplan 5/8 o 14 años, personas con DNI vencido, quienes deban corregir datos y casos de robo, pérdida o deterioro.

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El Gobierno oficializó el nuevo DNI electrónico 2026, un modelo con más seguridad, chip sin contacto y nuevos elementos visuales para reducir fraudes y agilizar controles. Aunque el formato ya está vigente desde febrero, no todos los argentinos tienen que cambiarlo ahora mismo. Solo deberán hacerlo quienes entren en ciertos casos puntuales definidos por el Renaper.

La actualización será obligatoria para menores que cumplan 5/8 o 14 años, personas con DNI vencido, quienes deban corregir datos y casos de robo, pérdida o deterioro. En esos escenarios, el trámite ya se realiza con el nuevo diseño de policarbonato, grabado láser y datos biométricos, mientras que los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Quiénes deben hacer el nuevo DNI 2026 Chicos que cumplan 5, 8 o 14 años

Personas con DNI vencido o por vencer

Casos de cambio de domicilio o rectificación

Pérdida, robo o rotura del documento

Reconocimiento de identidad de género Para hacer el trámite, hay que sacar turno en un Registro Civil o en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina, presentarse con la constancia y luego seguir el estado online con el ID de solicitud. El documento se entrega en el domicilio o en la oficina elegida. El valor base sigue en $10.000, mientras que las versiones exprés ascienden a $26.000, $41.000 o $57.000 según la urgencia.