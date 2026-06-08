Cómo el coworking llegó de Buenos Aires a Mendoza y está cambiando la forma de trabajar en Cuyo

El coworking Buenos Aires fue el primer laboratorio. En una ciudad con costos de arrendamiento elevados, tráfico extenuante y una cultura empresarial que empujaba hacia la eficiencia operativa, los espacios de trabajo compartidos encontraron su público rápido. Empresas que antes firmaban contratos de arrendamiento a cinco años empezaron a pagar solo por los días y escritorios que realmente usaban. El resultado fue tan claro que el modelo no tardó en expandirse.

La transformación en Buenos Aires no fue gradual. En pocos años, el coworking pasó de ser una opción para freelancers y startups a convertirse en una decisión estratégica para consultoras, firmas de tecnología y hasta sucursales de compañías internacionales que necesitaban presencia en Argentina sin abrir una sede formal.

Las razones fueron concretas. El costo de mantener una oficina fija en zonas como Palermo o Belgrano dejó de justificarse cuando buena parte del equipo trabajaba desde casa o desde otras ciudades. Pagar por metros cuadrados vacíos tres días a la semana es un lujo que pocas empresas están dispuestas a sostener cuando existe una alternativa más eficiente.

La movilidad fue otro factor. En una ciudad donde cruzar de un barrio a otro puede costar dos horas, permitir que cada colaborador trabaje desde un coworking cercano a su domicilio mejoró de manera medible la productividad y la calidad de vida de los equipos. Buenos Aires demostró que el modelo funciona. Y esa demostración empezó a correr hacia el interior del país.

El coworking Mendoza llegó después, pero llegó con una demanda ya formada. Profesionales que habían trabajado en Buenos Aires y decidieron instalarse en Cuyo, equipos de empresas porteñas con colaboradores en la región, emprendedores locales que querían infraestructura profesional sin los costos de una oficina propia. El mercado estaba esperando la oferta.

Hoy, Mendoza tiene espacios coworking que cubren distintos perfiles: desde escritorios individuales para trabajo diario hasta salas de reuniones para equipos que se juntan periódicamente. Para una empresa con sede en Buenos Aires que tiene dos o tres personas viviendo en Mendoza, el coworking local resuelve un problema operativo real: esas personas trabajan en un entorno profesional adecuado, cerca de casa, sin que la empresa tenga que abrir una sucursal ni gestionar un contrato de arrendamiento en otra provincia.

Y lo que está pasando en Mendoza es el anticipo de lo que viene para el resto de Cuyo. El modelo sigue el mismo patrón que tuvo en Buenos Aires: primero llega la demanda, luego la oferta, y después la normalización.

Pluria: Como tener una oficina en cada ciudad desde una sola aplicación

Para equipos que crecen y necesitan algo más que un escritorio compartido, las oficinas coworking privadas son el paso siguiente natural. Un espacio dedicado para el equipo, amueblado y operativo desde el primer día, sin contratos largos ni inversión en adecuaciones. Es la opción que combina la privacidad de una oficina propia con la flexibilidad del modelo coworking, y está disponible en las principales ciudades del país.

Pluria es la plataforma que conecta esa red. Desde Buenos Aires hasta Mendoza, pasando por Córdoba, Rosario y otras ciudades de Argentina, además de México, Colombia, España y más países de la región, Pluria permite a empresas gestionar el acceso de sus equipos a espacios coworking y oficinas privadas desde una sola aplicación.

Cada colaborador reserva su espacio, hace check-in y trabaja. La empresa ve en tiempo real dónde está trabajando su gente, controla el uso por ciudad y recibe una sola factura, sin importar cuántas plazas cubra su operación.

Es como tener una oficina en cada ciudad donde está tu gente. Todo desde una aplicación.

Lo que empezó en Buenos Aires ya está en Mendoza. Y desde Cuyo, la pregunta no es si el modelo va a llegar, sino cómo aprovecharlo.