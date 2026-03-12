Conflicto gremial: ATE anunció paro en aeropuertos y habrá demoras en vuelos

Un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) amenaza con interrumpir la actividad en más de 27 aeropuertos de la Argentina a partir del lunes 18 de marzo, en reclamo del pago de aumentos salariales que el gremio denuncia como incumplidos por el Gobierno nacional.

La medida, de acuerdo con lo que difundió el sindicato, contempla dos franjas horarias diarias de cese de actividades y podría derivar en demoras y cancelaciones, especialmente en terminales de alto flujo como Ezeiza y Aeroparque .

Solo se eximirán de la protesta los sectores considerados esenciales, como bomberos, Sanidad y controles operativos, por lo que el paro tendrá impacto en las operaciones normales, pero garantizará la realización de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Esta decisión , justifican desde ATE, surge tras un mes de diálogo sin resultados y con promesas oficiales que, alegan, no fueron honradas.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el gremio agotó “todas las instancias de diálogo y las presentaciones administrativas posibles” y responsabilizó al Gobierno por “llevar el conflicto al límite”.

“Hay siete días más para que el Gobierno pueda reflexionar. Será el único y exclusivo responsable por cualquier reprogramación de mora o cancelación de vuelos que existan durante esa jornada”, siguió. En esa línea, Aguiar opinó que, para detener la medida de fuerza, el Gobierno debería garantizar el pago de los acuerdos salariales.

El paro se extendería durante una semana e impactará dos veces al día en 27 aeropuertos

De acuerdo con el comunicado del sindicato, la protesta, que involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), tendrá lugar entre el 18 y 24 de marzo. De acuerdo al comunicado emitido, las medidas de fuerza afectarán los días 18, 19, 20, 23 y 24 y la suspensión de actividades se dividirá en dos intervalos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estas franjas, no se realizarán tareas habituales salvo en los sectores exceptuados.

“La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura partiaria sectorial”, expresaron desde el gremio por medio de un comunicado. ATE informó a través de sus redes sociales que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Solo se garantizan vuelos sanitarios y humanitarios durante la protesta

El alcance de la medida será limitado en los sectores definidos como críticos para la seguridad y la salud pública. Los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos continuarán con sus funciones habituales durante los paros, según detalló el sindicato.

No obstante, tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza (EZE) como en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) se esperan demoras y reprogramaciones. La magnitud del paro podría impactar de forma sostenida a los usuarios del transporte aéreo en distintos puntos del país.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para fijar posición: “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, expresó.

De esta forma, Aguiar aludió a la polémica generada por el viaje oficial del vocero presidencial Manuel Adorni y su esposa a Estados Unidos, parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei.

Por último, ATE aclaró que todas las acciones gremiales fueron adoptadas en asamblea y que “la situación ya es insostenible”. Por tal motivo, exigieron tanto el pago inmediato de los aumentos comprometidos como la implementación de una instancia de diálogo concreta; y pidieron que “se realicen las presentaciones y comunicaciones que corresponda a fin de minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo”.