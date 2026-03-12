12 de marzo de 2026 - 10:29

Volkswagen bajó los precios de la Amarok 2026 en Argentina: en qué precio quedó cada versión

Conocé a cuánto quedó cada versión de la Amarok en Argentina en este año 2026. El listado de todas las versiones.

Por Redacción Diario de Cuyo

Volkswagen bajó hasta 6 millones de pesos los precios de la Amarok en la Argentina, fruto del efecto “derrame” de la eliminación del impuesto interno en los autos de lujo.

En otras palabras, la marca alemana redujo el precio de la Amarok para que no quede tan cerca de otros modelos de lujo que sí bajaron por consecuencia directa de la quita del impuesto.

Cuánto bajó la Volkswagen Amarok

  • Amarok Trendline TDI MT 4x2: bajó de $58.255.550 a $54.980.250
  • Amarok Trendline TDI MT 4x4: bajó de $67.471.800 a $63.653.650
  • Amarok Comfortline TDI MT 4x2: bajó de $64.638.750 a $60.969.000
  • Amarok Comfortline TDI AT 4x2: bajó de $70.562.650 a $66.629.600
  • Amarok Highline TDI MT 4x2: bajó de $71.498.850 a $67.471.000
  • Amarok Highline TDI AT 4x2: bajó de $78.478.350 a $74.071.550
  • Amarok Comfortline V6 AT 4x4: bajó de $83.783.950 a $79.179.500
  • Amarok Highline V6 AT 4x4: bajó de $98.226.250 a $92.857.600
  • Amarok Extreme V6 AT 4x4: bajó de $104.830.350 a $99.096.300
  • Amarok Hero V6 AT 4x4: bajó de $104.830.350 a $99.096.300
  • Amarok Black Style V6 AT 4x4: bajó de $105.156.800 a $99.370.900

Los concesionarios, tras la caída en los patentamientos: “Tuvimos una expectativa de precios poco realista”

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de desaceleración durante febrero. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el segundo mes del año se patentaron 42.026 vehículos, lo que representa una caída del 5,7% frente a febrero de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades.

image
Volkswagen Amarok Black Style. Foto: VW.

La baja también se evidencia en la comparación mensual. Frente a enero, cuando se habían matriculado 66.454 vehículos, el volumen de operaciones de febrero resultó 36,8% menor.

De esta manera, el acumulado de los dos primeros meses de 2026 alcanzó 108.480 unidades, lo que implica un retroceso del 4,9% en relación con el mismo período del año pasado, cuando se habían patentado 114.086 vehículos.

Beato: “Febrero fue un mes complejo”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó que la actividad del mes estuvo condicionada por varios factores que afectaron la dinámica comercial de los concesionarios.

Febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales. Tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, factores estacionales y también una expectativa de precios poco realista, elementos que explican la merma de actividad en nuestros locales”, señaló.

Sin embargo, desde la entidad aseguran que el panorama para lo que resta del año mantiene señales positivas.

“Desde ACARA seguimos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año tendrá un buen nivel de actividad y crecimiento”, sostuvo Beato.

