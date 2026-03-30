    • 30 de marzo de 2026 - 10:38

    Conmoción por el hallazgo sin vida de Rodolfo Toledo: el cuerpo estaba en estado de descomposición

    Tenía 62 años.

    El hombre fue hallado sin vida en el domicilio.

    El hombre fue hallado sin vida en el domicilio.

    Foto:

    Un hombre identificado como Rodolfo Toledo, de 62 años, fue hallado sin vida en la parte trasera de una vivienda, ubicada sobre la calle 117 de la ciudad de Posadas. Misiones. La dueña del inquilinato fue quien descubrió el cuerpo que ya presentaba un estado de descomposición.

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    El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 12.10, una mujer de 45 años, propietaria de la vivienda, ubicada en la calle 117, constató que su inquilino no respondía a los llamados. Al revisar la parte trasera del domicilio percibió fuertes olores provenientes del inmueble y descubrió que el hombre se encontraba sin signos vitales.

    Tras el hallazgo, se solicitó la intervención del Médico Policial y de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias de rigor. El médico constató rigidez cadavérica y avanzado estado de descomposición, por lo que se ordenó la realización de autopsia médico-legal para determinar las causas del deceso.

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