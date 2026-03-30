Conmoción por el hallazgo sin vida de Rodolfo Toledo: el cuerpo estaba en estado de descomposición

El hombre fue hallado sin vida en el domicilio.

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Un hombre identificado como Rodolfo Toledo, de 62 años, fue hallado sin vida en la parte trasera de una vivienda, ubicada sobre la calle 117 de la ciudad de Posadas. Misiones. La dueña del inquilinato fue quien descubrió el cuerpo que ya presentaba un estado de descomposición.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 12.10, una mujer de 45 años, propietaria de la vivienda, ubicada en la calle 117, constató que su inquilino no respondía a los llamados. Al revisar la parte trasera del domicilio percibió fuertes olores provenientes del inmueble y descubrió que el hombre se encontraba sin signos vitales.