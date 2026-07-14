Habló la madre de la nena que sufrió un intento de secuestro: "Era la primera vez que salía sola"

La madre de la niña de 7 años que fue víctima de un intento de secuestro en la localidad misionera de Campo Grande rompió el silencio y contó cómo vive la familia tras el dramático episodio. Conmovida, reveló que aquella mañana fue la primera vez que la pequeña salió sola de su casa y aseguró que el hecho cambió por completo la vida de la menor.

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"Era la primera vez que salía sola. Siempre iba con sus hermanos hasta el kiosco de la abuela , pero ese día pensé que estaba acompañada y no fue así", relató la mujer al recordar lo ocurrido.

La madre explicó que, desde el ataque, la niña no quiere quedarse sola ni por unos minutos. Según contó, necesita estar acompañada permanentemente y siente temor incluso para realizar actividades cotidianas dentro de la casa.

"Quedó muy asustada. No quiere ir sola al baño, no quiere dormir sola y siempre necesita que alguien esté con ella", expresó. "Quedó muy asustada. No quiere ir sola al baño, no quiere dormir sola y siempre necesita que alguien esté con ella", expresó.

Además, sostuvo que fueron apenas unos segundos los que cambiaron la vida de su hija. "Es algo que la va a marcar para siempre", lamentó.

El padre logró evitar el secuestro

El hecho ocurrió cuando la menor caminaba hacia un comercio familiar ubicado a pocos metros de su vivienda. En ese momento fue interceptada por un adolescente de 17 años, quien intentó llevársela por la fuerza hacia una zona con malezas.

Los gritos de la niña alertaron a sus padres. Su padre salió inmediatamente en su búsqueda, encontró al agresor y logró frustrar el ataque. El sospechoso escapó del lugar, aunque fue detenido poco después por la Policía.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Misiones, que imputó al adolescente y ordenó que permanezca alojado en un instituto de menores mientras avanza la causa.