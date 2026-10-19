Conmoción por la muerte de un reconocido periodista deportivo

Tenía 52 años y fue uno de los primeros periodistas de Olé.

El Pampa Gastón Leturia falleció de manera repentina a los 52 años en Santa Rosa.

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El Pampa Gastón Leturia falleció de manera repentina a los 52 años en Santa Rosa. Fue parte de la primera generación de periodistas de Olé. Un profundo dolor entre familiares, colegas y amigos causó la repentina muerte , este domingo en horas del mediodía en Santa Rosa.

Leturia fue uno de los primeros periodistas de Olé, cubrió al Boca de Carlos Bianchi y trabajó en Clarín y distintas radios de Buenos Aires. Para muchos de sus colegas era el Pampa. Un apodo que lo acompañó durante buena parte de su carrera y que decía mucho sobre sus orígenes.

Gastón había nacido y crecido en Santa Rosa, desde donde partió siendo joven para estudiar periodismo deportivo en Buenos Aires.

Con los años se convirtió en un profesional reconocido, que recorrió estadios, siguió grandes acontecimientos deportivos y ocupó distintos espacios en los medios nacionales. Pero nunca dejó de estar identificado con la provincia en la que transcurrieron su infancia y adolescencia.

Su fallecimiento, ocurrido este domingo 18 de octubre a los 52 años, causó una profunda conmoción en el ambiente periodístico.