    • 14 de abril de 2026 - 09:42

    Conmoción por la repentina muerte de un conocido contador

    Además era reconocido por su actividad empresarial.

    Dolor por la muerte del contador.

    Dolor por la muerte del contador.

    Foto:

    La comunidad de Coronel Du Graty y Resistencia se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Carlos Tymkiw, reconocido contador y empresario con amplia trayectoria en la región.Tymkiw, oriundo de Coronel Du Graty, residía en Resistencia, donde desarrolló su carrera profesional y se consolidó como una figura destacada en el ámbito contable y empresarial.

    Leé además

    PAMI.

    Médicos de PAMI realizan un paro de 72 horas: rechazan cobrar $2.100 por afiliado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

    Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del domingo 12 de abril sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 10. Personal de la División Patrulla Preventiva acudió al lugar tras recibir un pedido de auxilio.

    Al arribar, los agentes se entrevistaron con un familiar, quien indicó que el empresario se encontraba descompensado. Minutos más tarde, profesionales de la salud constataron que ya no presentaba signos vitales.

    De acuerdo a los primeros datos, la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio, aunque las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Diego Armando Maradona.

    Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Prestamistas de Adorni.

    Las prestamistas de Adorni declararon que debe devolverles USD 70 mil antes de noviembre por una hipoteca

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Julio Ricardo, un emblema dle periodismo deportivo.

    Otra muerte sacude al periodismo deportivo: falleció Julio Ricardo

    La escuela de San Cristobal donde ocurrió el tiroteo, permanecerá cerrada más tiempo, por pericias. 

    Crimen del alumno en San Cristóbal: regresan las tareas a la escuela de forma progresiva

    Por Agencia Noticias Argentinas