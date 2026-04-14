Conmoción por la repentina muerte de un conocido contador

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La comunidad de Coronel Du Graty y Resistencia se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Carlos Tymkiw, reconocido contador y empresario con amplia trayectoria en la región.Tymkiw, oriundo de Coronel Du Graty, residía en Resistencia, donde desarrolló su carrera profesional y se consolidó como una figura destacada en el ámbito contable y empresarial.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del domingo 12 de abril sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 10. Personal de la División Patrulla Preventiva acudió al lugar tras recibir un pedido de auxilio.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con un familiar, quien indicó que el empresario se encontraba descompensado. Minutos más tarde, profesionales de la salud constataron que ya no presentaba signos vitales.