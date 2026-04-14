Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en abril 2026 en Argentina

Con el avance de la electrificación en el parque automotor de la Argentina , empiezan a consolidarse cambios estructurales en las preferencias del mercado.

Uno de los más visibles es el crecimiento sostenido de las transmisiones automáticas en la venta de 0km, que ya se encaminan a ser fuertes dominantes del mercado; de hecho, más allá de los electrificados, varios modelos con propulsores nafteros se comercializan sólo en caja automática, como es el caso del Toyota Yaris.

Esta tendencia, que a nivel global lleva varios años afianzándose, responde principalmente a una mayor búsqueda de confort de manejo y a la evolución tecnológica de las cajas, hoy más eficientes y accesibles. Lo que antes era un atributo casi exclusivo de los vehículos de alta gama, actualmente se volvió algo más universal.

El ticket de entrada para acceder a un modelo con caja automática se achicó de forma considerable, lo que amplió su adopción en distintos segmentos. De todos modos, la transmisión manual continúa vigente, especialmente en versiones de entrada de gama, donde mantiene una ventaja en términos de precio final.

En ese sentido, estos son los 10 modelos más económicos del mercado argentino que vienen con caja automática en abril de 2026 (para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo):

JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900

US$21.900 Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000

$31.000.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.070.000

$32.070.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990

US$22.990 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.650.000

$32.650.000 Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000

$34.284.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

$34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.900.000

$36.900.000 Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.620.000

Para este cuarto mes del año, el ranking se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mes anterior, en gran parte debido al congelamiento de precios. Las pocas variaciones se explican por ajustes puntuales en algunos modelos y por la baja del tipo de cambio del dólar.

El JMEV Easy 3 continúa liderando el listado de los modelos con caja automática más económicos del mercado. Se trata de un vehículo de origen chino que llegó a la Argentina en la segunda mitad de 2025 de la mano del Grupo Antelo. Desde su lanzamiento se mantuvo como la opción más accesible dentro de este tipo de transmisiones y, además, se destaca por ser un modelo 100% eléctrico. Actualmente tiene un precio de lista de US$18.900.

image JMEV Easy 3

Al segundo puesto escaló, por una baja en el tipo de cambio del dólar, el JAC S2, que además se destaca por ser el SUV automático más económico del mercado. Este modelo también es de origen chino y se ofrece con un precio de lista de US$21.900, lo que lo ubica entre las alternativas más accesibles dentro del segmento de los utilitarios deportivos.

image JAC S2

Para completar el podio se ubicó el Hyundai HB20, que recientemente cumplió su primer año en el mercado de la Argentina. En este caso, se trata de la versión intermedia de la gama llamada Comfort Plus AT (ya que la entrada es manual), importada desde Brasil y con transmisión automática, cuyo precio de lista se ubica en $31.000.000.

image Hyundai HB20

En la cuarta posición se mantuvo el Citroën C3, uno de los modelos más populares dentro del segmento de autos compactos en el país. En su versión equipada con transmisión automática tiene un precio de lista de $32.070.000, lo que lo mantiene dentro del grupo de opciones más económicas del mercado.

image Citroën C3

Para cerrar el top 5 aparece el BYD Dolphin Mini, el citycar eléctrico con el que el gigante chino BYD desembarcó en el mercado local. En su versión de entrada de gama se ofrece con un precio de US$22.990 y se posiciona como otra de las alternativas eléctricas más accesibles entre los vehículos con caja automática disponibles en la Argentina.