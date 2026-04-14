Invertir ya no es una opción, es una necesidad: cómo piensan hoy los ahorristas y qué errores evitar

En un contexto donde la inflación dejó marcas profundas en la conducta financiera de los argentinos, la relación con el dinero cambió . Hoy, dejar los ahorros inmóviles ya no es neutral: es perder. Bajo esa premisa, Dario Zabuski, responsable de Ventas, Marketing y Distribución de Fondos de Inversión en ICBC Argentina , analiza cómo evolucionó el inversor local y qué claves tener en cuenta para tomar mejores decisiones.

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“Los períodos de alta inflación nos dejaron un aprendizaje muy claro: el dinero que no está invertido pierde poder de compra”, explica . Lo interesante, señala, es que este concepto dejó de ser exclusivo del mundo financiero y hoy está mucho más incorporado en la vida cotidiana. “La mayoría de las personas ya entiende que necesita hacer algo con su plata”.

Sin embargo, ese primer paso suele venir acompañado de errores bastante comunes. El más frecuente, según Zabuski, es la falta de diversificación . “Muchos empiezan con productos de baja volatilidad, donde se sienten cómodos, y terminan concentrando todo ahí durante demasiado tiempo. Eso, a largo plazo, suele ser ineficiente”.

En ese sentido, propone cambiar el enfoque. Más que preguntarse “en qué invertir”, el punto de partida debería ser otro: para qué. “El objetivo define todo: el plazo, la moneda, el nivel de riesgo. No es lo mismo ahorrar para un viaje que para un retiro o el anticipo de un crédito hipotecario”. A partir de ahí, la estrategia empieza a ordenarse casi naturalmente.

También cambia la manera de administrar el dinero cotidiano. Incluso el sueldo, ese flujo que entra y sale mes a mes, puede trabajar a favor. “Hoy existen herramientas que permiten que el dinero genere rendimiento sin perder disponibilidad. Por ejemplo, soluciones como Inversión Fácil, que permiten usar la plata en cualquier momento, incluso fines de semana o feriados, pero mientras tanto sigue generando rendimiento”.

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Otro punto clave es una creencia muy arraigada en Argentina: el dólar como refugio. Si bien sigue cumpliendo un rol, Zabuski advierte que no alcanza por sí solo. “Comprar dólares no es invertir. Puede ser una cobertura, pero no una estrategia de largo plazo”. De hecho, explica que incluso dentro de esa moneda existen múltiples alternativas, desde opciones conservadoras hasta fondos más agresivos con exposición a acciones.

Ahí aparece otro factor determinante: el asesoramiento. En un entorno donde las decisiones están cada vez más atravesadas por la emoción, contar con una mirada profesional puede marcar la diferencia. “Las finanzas conductuales muestran que los inversores suelen moverse entre la euforia y el pánico. Un asesor ayuda a evitar esos sesgos y a sostener una estrategia racional”.

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Porque si hay algo que se repite, es la tendencia a mirar solo el rendimiento. “Muchos comparan inversiones únicamente por el retorno esperado y se olvidan del riesgo. Y ahí está el problema. La clave es encontrar eficiencia en esa relación riesgo-retorno”.

En este esquema, el tiempo juega un rol central. No solo por la posibilidad de acceder a instrumentos más sofisticados, sino por el efecto acumulativo. “La capitalización de los rendimientos genera un crecimiento exponencial. Pero eso requiere paciencia y planificación”.

El acceso, en paralelo, se volvió mucho más simple. Hoy cualquier persona puede invertir desde el celular. Y eso, aunque positivo, también tiene sus desafíos. “La masividad sin conocimiento puede generar malas experiencias. Por eso es tan importante acompañar con educación financiera y asesoramiento”.

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Ese cambio también se refleja en el perfil del ahorrista. “Hoy vemos clientes más exigentes, que buscan mejores retornos, más opciones y plataformas más eficientes”. Un proceso que empezó con las cuentas remuneradas y que evolucionó hacia productos más sofisticados. Para Zabuski, este nuevo escenario representa tanto una oportunidad como una responsabilidad para el sistema financiero. “El desafío es lograr que invertir sea accesible, pero también eficiente. Y eso implica no solo ofrecer productos, sino ayudar a tomar mejores decisiones”.