El test de alcoholemia al responsable del choque resultó negativo. El hecho fue caratulado como homicidio culposo.

Conmoción por la muerte de un nene mientras andaba en bicicleta: un joven de 19 años lo atropelló

Un nene de 12 años murió atropellado cuando andaba en bicicleta por una autopista en la provincia de Mendoza.

El conductor del auto que lo chocó es un joven de 19 años que circulaba por el mismo sentido que la víctima.

Todo ocurrió este martes a las 22, cuando el nene, que viajaba a bordo de una bicicleta Top Mega rodado 29, circulaba en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas.

En ese momento y por razones que aún son materia de investigación, un auto marca Fiat de color blanco que iba desde el sur hacia el norte, chocó contra el menor, quien murió tras el impacto.

El conductor del vehículo, un joven de 19 años identificado como A.D.C.D., con domicilio en la localidad Tres Porteñas, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.