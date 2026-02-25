25 de febrero de 2026 - 13:43

Conmoción por la muerte de un nene mientras andaba en bicicleta: un joven de 19 años lo atropelló

El test de alcoholemia al responsable del choque resultó negativo. El hecho fue caratulado como homicidio culposo.
Por Redacción Diario de Cuyo

Un nene de 12 años murió atropellado cuando andaba en bicicleta por una autopista en la provincia de Mendoza.

El conductor del auto que lo chocó es un joven de 19 años que circulaba por el mismo sentido que la víctima.

Todo ocurrió este martes a las 22, cuando el nene, que viajaba a bordo de una bicicleta Top Mega rodado 29, circulaba en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas.

En ese momento y por razones que aún son materia de investigación, un auto marca Fiat de color blanco que iba desde el sur hacia el norte, chocó contra el menor, quien murió tras el impacto.

El conductor del vehículo, un joven de 19 años identificado como A.D.C.D., con domicilio en la localidad Tres Porteñas, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.

Según informó MDZ Online, al lugar arribó personal de la Comisaria 39º jurisdiccional, Policía Científica y efectivos de Seguridad Vial.

Se realizaron las pericias correspondientes para analizar la mecánica del hecho, que fue caratulado como homicidio culposo.

