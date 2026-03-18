Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por posibles despidos

El sindicato ATE denunció un inminente ajuste de cerca del 20% del personal. En el Ministerio de Defensa lo niegan, pero no lo descartan tras aplicar un plan de digitalización.

El Gobierno analiza un “plan de modernización” para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las que se incluye la digitalización de tareas y la revisión de la dotación actual de personal. Así lo creen los trabajadores del organismo y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que denuncian que se encuentra en estudio una reestructuración que podría alcanzar al 20% de la plantilla.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que existe un “proceso de modernización” en carpeta, que abarca a los procesos digitales de distintas áreas del servicio, con el fin de “hacerlas más eficientes”. Y si bien negaron que haya recortes ni despidos en marcha, lo previsible es que “a futuro, con el plan de modernización, haya alguna que otra reducción de nómina”, admitieron.

En lo concreto, distintas fuentes corroboran que hay dotaciones bajo la lupa. Desde algunas direcciones del SMN, corren rumores que ya se están “armando listas” de personal, y que se vieron alimentadas por las visitas a fines de febrero de Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, quien es conocido por ser uno de los fundadores de Despegar y dirigente de San Lorenzo.

Así lo expuso la diputada nacional Adriana Serkis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “El SMN de la Argentina está en riesgo. Ayer lo visitó Alejandro Tamer, el brazo ejecutor de la motosierra de Milei. Es quien trabaja con Sturzenegger y es temido por los trabajadores por su maltrato y amenazas. Ahora pide un recorte de 20% más de quienes se han formado para brindarnos los pronósticos”, sostuvo la legisladora de Fuerza Patria, en un posteo de redes sociales.

Hasta el momento, desde la cartera castrense efectivamente están esperando un informe de parte del ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, pero que aún así es “todo muy incipiente” y que los gremios “se están apurando”.