Revelan quiénes eran los desaparecidos hallados en el centro clandestino La Perla durante la dictadura

A seis días de conmemorarse los 50 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina, la Justicia dio a conocer los nombres de 11 de las 12 desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados en el terreno donde funcionó el centro clandestino La Perla, en Córdoba.

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Una de las familias de los pidió reserva y por eso la identidad no fue divulgada.

Los restos fueron hallados en diciembre pasado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de la "Loma del Torito", dentro del terreno ubicado en la localidad de Malagueño. La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes del interior del país.

El anuncio de las identidades lo lleva adelante el juzgado federal 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había dado la orden de realizar las nuevas excavaciones en la zona por pedido de familias querellantes en el marco de una causa por "enterramientos clandestinos".

El caso de las hermanas Carranza es emblemático. El juez explicó que fue un diente el que permitió cotejar los datos pero no pudieron determinar a cuál de las hermanas corresponde, por lo que dieron ambos nombres.

En el anuncio que se realizó este miércoles estuvieron presentes familiares de las personas desaparecidas. Según precisó el juez, sólo una familia pidió reservar la información.

image Revelaron los nombres de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados en el centro clandestino de La Perla en la última dictadura

Qué dijeron los familiares de las personas halladas en el centro clandestino La Perla

"Es una alegría inmensa, son un montón de sentimientos en relación a esto que empieza hoy, que es una nueva etapa de duelo, veremos cómo sigue", dijo, emocionada, Elena Bustillo, hija de Ramiro Sergio Bustillo. Y agregó: "Dentro de todas estas cosas que aparecen en mi lo que me sale es la felicidad, estoy muy contenta de que mi papá pueda volver a su familia, de donde nunca debió ser arrancado, volver con amor y salir de ese lugar de violencia".

"Ya no somos hijos de desaparecidos. Eso implica que salen de esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable", insistió.

El trabajo el laboratorio para avanzar con la identificación de los restos hallados. Foto: Equipo de Antropología ForenseEl trabajo el laboratorio para avanzar con la identificación de los restos hallados. Foto: Equipo de Antropología Forense

Las excavaciones en el predio donde funcionó La Perla se retomaron entre septiembre y noviembre del año pasado en la zona donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera.

El Equipo de Antropología Forense precisó que durante los trabajos se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de esas antiguas fosas.

El trabajo se hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba e implicó la excavación de cuatro hectáreas.

Además del hallazgo de los restos de 12 desaparecidos, ahora resta realizar el trabajo sobre otras dos hectáreas. En este 2026 está planificado retomar las tareas de prospección y excavación de la zona.

El juez Vaca Narvaja fue quien dio, uno a uno, los nombres de las personas cuyos restos fueron encontrados donde funcionó La Perla. "La idea era terminar de una buena vez con la incertidumbre, la persona desparecida aparece", destacó justo antes de repetir los nombres y apellidos de las personas halladas.

Para Vaca Narvaja, el dato más saliente del hallazgo es que ahora "las familias van a poder hacer su duelo".

"Con esta publicidad damos a conocer a la sociedad este hallazgo y hacemos hincapié en el hallazgo. La significancia más grande de esto es que las personas van a poder hacer un duelo con la certeza de que su familiarfue asesinado por la dictadura", sostuvo el magistrado.

Vaca Narvaja también remarcó que lo que quiso hacer la dictadura al remover los cuerpos desde La Perla hacia otra parte del predio fue "garantizar la impunidad". "En aquella época, hablamos de 1979, ni siquiera estaba en la cabeza de estas perrsonas que un pequeño resto de hueso pudiera dar después margen a la identificación de la persona", destacó el juez con elogios al Equipo Argentino de Antropología Forense.