Crimen del alumno en San Cristóbal: regresan las tareas a la escuela de forma progresiva

Durante más de dos semanas la institución estuvo cerrada.

La escuela de San Cristobal donde ocurrió el tiroteo, permanecerá cerrada más tiempo, por pericias.

La Escuela Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal reabre sus puertas este lunes con un esquema progresivo de regreso de los alumnos luego del crimen escolar cometido por Gino C. y cuya víctima resultó ser Ian Cabrera, de 13 años.

Durante más de dos semanas la institución se mantuvo cerrada por disposición de la Justicia provincial, pero en las últimas horas autorizaron reabrirla luego de que concluyan los peritajes en el lugar.

Conforme a la información aportada por medios locales, el regreso de los alumnos será progresivo y recién ocurrirá el miércoles 15 de abril. Tanto lunes, como martes, se harán tareas de organización, limpieza, reparaciones edilicias y reuniones, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luego, será el turno de los estudiantes, aunque también lo harán de forma escalonada. En el nivel inicial, miércoles y jueves se desarrollarán actividades lúdicas y el viernes habrá un encuentro general entre docentes y estudiantes donde se planificarán las actividades educativas.

Acerca de los alumnos de nivel primario, el miércoles y jueves habrá reuniones, mientras que el regreso de los chicos recién se llevará a cabo el viernes 17 de abril.