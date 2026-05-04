    • 4 de mayo de 2026 - 11:43

    Dolor por la muerte de un querido médico

    Fue una reconocido por su profesión y su labor docente.

    Dolor por la muerte del médico en La Plata.

    Dolor por la muerte del médico en La Plata.

    Foto:

    La comunidad médica de La Plata expresó su pesar por la muerte de Oscar Alberto Giacomantone, quien nació el 5 de noviembre de 1937 y construyó una carrera destacada en la formación de profesionales y la atención pública. Su figura quedó asociada al desarrollo del sistema sanitario local.

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    El médico se graduó con honores en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1964, con un promedio de 9,60. Desde entonces, desarrolló una trayectoria sostenida en la enseñanza y la asistencia, con participación activa en espacios académicos y hospitalarios de referencia.

    Giacomantone fue Profesor Titular de la Cátedra de Medicina Interna "A" en la facultad de Ciencias Médicas entre 1986 y 2005. En 1966 renunció a sus cargos docentes durante la intervención universitaria y, años después, volvió a concursar su puesto en el proceso de normalización democrática.

    En el ámbito hospitalario, se desempeñó como Jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital San Martín. Su trabajo combinó la asistencia con la formación de nuevos profesionales, consolidando su presencia en el sistema de salud público.

    Especialista en Gastroenterología, fue reconocido como "Maestro de la Medicina" por la Sociedad Médica de La Plata y el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria lo posicionó como una figura central en la medicina local.

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