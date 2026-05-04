    • 4 de mayo de 2026 - 12:23

    Murió un reonocido empresario de la construcción

    Tenía 65 años y padecía ELA.

    Carlos Eugenio Archi Isla, uno de los referentes empresariales más importantes de la construcción en la&nbsp;Patagonia.&nbsp;

    Carlos Eugenio "Archi" Isla, uno de los referentes empresariales más importantes de la construcción en la Patagonia. 

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    La región del Alto Valle se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Eugenio "Archi" Isla, uno de los referentes empresariales más importantes de la construcción en la Patagonia. El deceso se produjo este domingo en su residencia de Cipolletti. Tenía 65 años recién cumplidos.

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    Desde el año 2017, Isla enfrentaba con entereza una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa poco común que, si bien afectó su capacidad física, no mermó su espíritu emprendedor ni su visión de futuro.

    "Archi" Isla fue el arquitecto detrás de la expansión de un modesto corralón familiar hasta convertirlo en una corporación logística de gran envergadura. Con su sede central radicada en General Roca, la firma logró extender sus fronteras con sucursales estratégicas en Cipolletti, Neuquén y Cutral Co, además de establecer oficinas comerciales en Centenario y Villa Regina.

    Su modelo de gestión, caracterizado por la austeridad personal y un vínculo inquebrantable de confianza con sus clientes, permitió que la empresa se consolidara como un pilar fundamental para el desarrollo urbano de la región. Hoy, la estructura empresarial que dejó consolidada brinda empleo directo a más de 300 personas, siendo uno de los motores económicos de la provincia de Río Negro.

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