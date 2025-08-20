El Gobierno dice que si la oposición revierte los vetos no podrá aplicar las leyes El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo: "No tenemos recursos para enfrentar eso".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.

Según el funcionario, el Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

Remarcó que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto y la insistencia sobre los textos ya vetados.

“Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, expresó Francos a Radio Mitre.

Según dijo, la oposición apunta a una sanción “absolutamente política” con la mira puesta en las legislativas. “Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseguró.