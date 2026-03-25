Ley de Glaciares: desde el sector minero piden precisión técnica y reglas claras

En el marco de la audiencia pública realizada en el Congreso por la modificación de la Ley de Glaciares, el representante de la GEMERA , Mario Benito Hernández, expuso la postura del sector minero , centrada en la necesidad de contar con reglas claras, previsibilidad y un enfoque técnico en la normativa.

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Durante su intervención, Hernández subrayó que el agua es un recurso “central, crítico y prioritario”, pero advirtió que su protección no puede basarse en definiciones amplias o ambiguas. “Se logra mediante una correcta comprensión de los sistemas hidrológicos y su funcionamiento real”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de diferenciar con precisión los distintos tipos de cuerpos criogénicos. Explicó que no es lo mismo un glaciar descubierto que otras formaciones como glaciares rocosos o de escombros, donde el hielo se encuentra contenido dentro de una matriz detrítica y presenta dinámicas diferentes.

“El equiparar normativamente realidades geológicas distintas puede derivar en sobrerrestricciones que no necesariamente mejoran la protección de los recursos hídricos, sino que limitan una gestión eficiente basada en la ciencia”, sostuvo.

Hernández también hizo referencia al contexto climático actual, señalando que en las últimas cuatro décadas se registró una reducción del 60% de los manchones de nieve y un retroceso del 15% de los glaciares blancos. Para el representante, estos datos evidencian un proceso asociado al cambio o variabilidad climática que obliga a repensar estrategias.

“Sin nieve, hay agua. No es casual que se mida el espesor de nieve para estimar el escurrimiento de los ríos durante el año”, explicó, destacando la importancia de estos indicadores en la gestión hídrica.

Asimismo, planteó que la transición energética global requiere materiales críticos que Argentina posee, y que la actividad minera puede ser parte de la solución si se desarrolla bajo criterios responsables. “La minería no es el problema, es la solución”, afirmó, al tiempo que abogó por que los recursos generados por la actividad se destinen también a mejorar la infraestructura hídrica.

Finalmente, el expositor insistió en la necesidad de incorporar una mirada rigurosa sobre la dinámica climática global en el debate legislativo. “El retroceso de los glaciares es un fenómeno ampliamente documentado a nivel mundial”, concluyó, en un llamado a construir una normativa basada en evidencia científica y orientada al desarrollo sostenible.