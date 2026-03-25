Debate por la Ley de Glaciares: funcionario sanjuanino pidió mayor precisión técnica y respaldo científico

Pablo Fernández, Secretario del Ministerio de Minería planteó la necesidad de clarificar qué ambientes deben ser protegidos por la Ley de Glaciares.

En el marco de la audiencia pública realizada en el Congreso por la modificación de la Ley de Glaciares, el ingeniero de minas Pablo Fernández, actual Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan, Argentina, expuso en una audiencia sobre la importancia de revisar y precisar los alcances de la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares en el país.

Durante su intervención, Fernández hizo hincapié en la necesidad de definir con claridad el objeto de protección de la norma, particularmente en lo que respecta a las geoformas alcanzadas por la legislación. Según explicó, la falta de precisión puede dar lugar a interpretaciones ambiguas que no resultan beneficiosas ni para el ambiente ni para el desarrollo productivo.

“Es necesario que la ley distinga con total claridad qué geoformas se comportan como reservas hídricas importantes y cuáles no. El texto legal debe reflejar lo que ocurre en el terreno y en nuestra cordillera, de manera que nos proporcione seguridad jurídica para el desarrollo de nuestras actividades económicas”, sostuvo.

En esa línea, el funcionario subrayó la importancia de incorporar un sólido respaldo científico en la aplicación de la ley. “La protección ambiental no debe ser solo una expresión, sino un proceso real basado en datos. Es fundamental que la normativa contemple criterios técnicos que sean medibles y reproducibles”, remarcó.

Asimismo, destacó el rol del Inventario Nacional de Glaciares como una herramienta clave para la identificación y resguardo de estos ecosistemas, aunque consideró que su implementación debe ser dinámica y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos.