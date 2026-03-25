    • 25 de marzo de 2026 - 11:16

    El Gobierno de San Juan, en el debate por la Ley de Glaciares: "La minería puede impulsar el desarrollo de otras actividades"

    El ministro de Producción expuso en el Congreso y rechazó la “falsa dicotomía” entre actividad minera y uso del agua.

    Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, disertó en la audiencia pública.

    Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, disertó en la audiencia pública.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Durante su exposición, el funcionario sostuvo que San Juan es una provincia “montañosa y desértica”, donde solo el 3% del territorio corresponde a oasis productivos. En ese contexto, aseguró que la minería es una actividad “ineludible” para el desarrollo económico local.

    Fernández remarcó que la provincia cuenta con una matriz productiva diversa, que incluye sectores como la vitivinicultura, la producción de aceite de oliva, pistachos, tomate industrial, además de industrias como la metalmecánica, farmacéutica y textil, junto al turismo.

    Sin embargo, señaló que muchas de estas actividades enfrentan dificultades vinculadas a la falta de infraestructura, altos costos energéticos y la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua.

    En ese sentido, destacó que la minería no solo genera empleo —en su mayoría local— sino que también impulsa inversiones en infraestructura vial, energética y productiva, beneficiando al resto de los sectores.

    Uno de los puntos centrales de su discurso fue el uso del recurso hídrico. Según detalló, en la provincia se consumen anualmente unos 1.500 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales el 81% corresponde a la actividad agrícola, el 16% al consumo humano y solo el 3% a la minería.

    “El verdadero desafío está en mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente en el sector agrícola”, afirmó, al tiempo que advirtió que más de la mitad de los cultivos aún no cuentan con sistemas de riego mecanizados. “El verdadero desafío está en mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente en el sector agrícola”, afirmó, al tiempo que advirtió que más de la mitad de los cultivos aún no cuentan con sistemas de riego mecanizados.

    Por último, planteó que la minería puede contribuir con inversiones y recursos para modernizar los sistemas de riego y promover la reconversión productiva, en el marco de una estrategia integral para el desarrollo de la provincia.

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