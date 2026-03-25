Adorni: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

Dos semanas después de conocerse el primer escándalo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , reapareció este miércoles con una conferencia de prensa en la que intentó dejar atrás la polémica por el viaje a Nueva York -donde metió a su pareja Bettina Angeletti al avión presidencial-, el vuelo privado a Punta del Este con un periodista de la TV Pública y la propiedad que habría adquirido, sin declarar.

"Las víctimas que quisieron esconder": el Gobierno publicó un documental a 50 años del golpe de Estado

El Gobierno nacional extendió el plazo para el acuerdo de compensación de deudas con provincias

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé más de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno", dijo esta mañana el coordinador de ministros.

"No tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos toda la documentación que necesiten. No somos lo mismo y no voy a permitir que me den clases de ética los que se robaron un PBI y revoleaban bolsos" , expresó Adorni, al emplear la clásica "chicana" al kirchnerismo por los casos de corrupción.

Sobre las denuncias en su contra , omitió brindar detalles para argumentar por qué serían falsas y se dedicó a criticar a los periodistas presentes en la sala de conferencias de Casa Rosada.

La idea de la rueda de prensa fue acusar a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno, además de “llevar calma al Gabinete" en medio de los rumores de salida de Adorni y desmentir la danza de nombres que circulan en los medios de comunicación para sucederlo. Para tomar dimensión, desde el 6 de febrero que Adorni no brindaba conferencias.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, en particular el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se esfuerza en sostener al exvocero al frente de la Jefatura de Gabinete.

Ya lo invitaron a una actividad que tendrá lugar el próximo viernes, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, inaugure el Centro de Formación de Capital Humano.

Para lo que resta de la semana, el cuestionado funcionario protagonizará una serie de reuniones con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Como muestra de su buen vínculo y el respaldo, Adorni subió una foto a X en la previa a la conferencia para marcar el tono de sus días por venir: "Gran equipo, contra todo. Fin".