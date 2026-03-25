    • 25 de marzo de 2026 - 16:48

    Según el INDEC los salarios aumentaron 2,5% en enero y quedaron por debajo de la inflación

    El INDEC publicó los datos sobre las remuneraciones promedio en el primer mes del 2026. Qué pasó en cada uno de los sectores.

    Según el INDEC los salarios aumentaron 2,5% en enero y quedaron por debajo de la inflación

    Según el INDEC los salarios aumentaron 2,5% en enero y quedaron por debajo de la inflación

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento de 2,5% durante enero en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,9%.

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    El crecimiento de los sueldos durante enero se explicó por los incrementos de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,8% en el sector público y de 4% en el sector privado no registrado.

    En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 37,7%, como consecuencia de los incrementos de 28,5% en el sector privado registrado, 30% en el sector público y 80,6% en el sector privado no registrado. Respecto de la inflación (32,4%), se ubicaron 5,3 puntos por encima.

    Qué pasó con los salarios registrados frente a la inflación

    El índice de salarios mostró un incremento de 2,5% en enero. Al desagregar los datos por tipo de empleo, se mantienen diferencias entre los aumentos que percibieron los distintos sectores.

    Los datos mensuales indican que en diciembre los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 2% en sus remuneraciones. Esa cifra está integrada por la mejora de 2,1% en el sector privado y 1,8% en el sector público (2% en la administración nacional y 1,7% en las provincias).

    Al interior de ese dato también hubo diferencias: las remuneraciones del sector público avanzaron 1,8% mensual y 30% interanual, y las del sector privado registrado 2,1% y 28,5% respectivamente.

    Frente a la inflación de ese mes —que fue de 2,9%— los salarios volvieron a perder poder adquisitivo en el corto plazo.

    Qué pasó con los salarios de los trabajadores informales

    El dato de salarios del sector privado no registrado volvió a mostrar una evolución muy distinta respecto del empleo formal.

    La mejora mensual de 4,4% y la interanual de 80,6% que se informan para los sueldos informales en enero corresponden en realidad a meses previos, por el desfase estadístico habitual del indicador.

    El dato del informe sobre la suba interanual de los salarios de los trabajadores no registrados mostró una mejora muy por encima de los registrados, lo que refleja el proceso de recomposición que habían sufrido estos ingresos tras el fuerte deterioro previo.

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