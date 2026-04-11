    • 11 de abril de 2026 - 09:33

    El listado de las pick ups 0 km más baratas en abril en Argentina

    La mayoría de las marcas decidieron mantener los mismos precios que el mes pasado.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En abril, el segmento de las pickups medianas —uno de los más importantes del mercado automotor argentino y clave para el perfil exportador de la industria local— mantiene sus listas de precios sin modificaciones. Apoyando el crecimiento de los patentamientos con respecto al mes pasado, las terminales optaron por sostener los valores de marzo como parte de una estrategia comercial para estimular la demanda.

    Leé además

    Argentina se mide ante Brasil en búsqueda de meterse en semifinales del Sudamericano.

    Argentina se mide ante Brasil buscando avanzar a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones
    Papa León XIV

    Visita del papa León XIV a la región: cuándo podría llegar a Argentina, Uruguay y Perú
    image
    Para acceder a una Volkswagen Amarok (versión 4x2) se necesitan por lo menos $ 55.000.000. Foto: Volkswagen.com.

    Para acceder a una Volkswagen Amarok (versión 4x2) se necesitan por lo menos $ 55.000.000. Foto: Volkswagen.com.

    Así, modelos centrales del segmento como la Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S10, Renault Alaskan y Fiat Titano continúan con los mismos valores que el mes anterior. La misma tendencia se observa entre las pickups importadas que cotizan en dólares, como las comercializadas por JAC Motors, Maxus y Great Wall Motors.

    El listado completo de las pick ups más baratas en abril 2026

    Cabe destacar que de cada modelo se toma como referencia la versión de entrada de gama.

    4X2:

    • GREAT WALL POER ELITE: US$28.730 – TC BNA: $1.360 - $39.072.800.
    • MAXUS T60 – MT: US$32.000 – TC BNA: $1.360 - $43.520.000.
    • NISSAN FRONTIER – S MT: $47.097.400.
    • CHEVROLET S10 – WT MT: $48.596.900.
    • TOYOTA HILUX - DC - DX MT: $49.325.000.
    • FIAT TITANO – ENDURACE MT: $50.230.000.
    • FORD RANGER XL: $50.962.700.
    • VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE TDI MT: $54.980.250.
    • RENAULT ALASKAN EMOTION MT: $58.220.000.
    image
    La HILUX - DX MT cuenta con un motor Toyota 2GD de 2.4L asociado a una caja manual de seis velocidades. Foto: Toyota.com.ar.

    La HILUX - DX MT cuenta con un motor Toyota 2GD de 2.4L asociado a una caja manual de seis velocidades. Foto: Toyota.com.ar.

    4X4:

    • GREAT WALL POER ELITE: US$32.697– TC BNA: $1.360 - $44.767.920.
    • JAC - T8 MT: US$34.900 – TC BNA: $1.360 - $47.464.000.
    • NISSAN FRONTIER – S MT: $52.582.200.
    • FIAT TITANO – ENDURACE MT: $53.160.000.
    • CHEVROLET S10 – WT MT: $55.039.900.
    • FORD RANGER – XL - $55.685.660.
    • TOYOTA HILUX - DC - DX MT: $57.769.000.
    • RENAULT ALASKAN – COMFORT MT: $59.800.000.
    • VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE TDI MT: $63.653.650.
    • RAM DAKOTA WARLOCK – AT: $70.040.000.
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez fueron elegidos por la FIFA para impartir justicia en el próximo Mundial. 

    Mundial 2026: quiénes son los tres árbitros que representarán al fútbol argentino

    Argentina en su último amistoso en el país.

    Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en dos amistosos confirmados para junio

    Más vale pájaro en mano que ciento volando: qué significa este popular refrán

    "Más vale pájaro en mano que ciento volando": qué significa este popular refrán

    Samanta Schweblin ganó el Premio AENA: un millón de euros para la escritora argentina. 

    Quién es Samanta Schweblin, la escritora argentina que ganó el Premio AENA y su millón de euros