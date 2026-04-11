El listado de las pick ups 0 km más baratas en abril en Argentina

En abril, el segmento de las pickups medianas —uno de los más importantes del mercado automotor argentino y clave para el perfil exportador de la industria local— mantiene sus listas de precios sin modificaciones. Apoyando el crecimiento de los patentamientos con respecto al mes pasado, las terminales optaron por sostener los valores de marzo como parte de una estrategia comercial para estimular la demanda.