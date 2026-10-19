El fenómeno podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

El Niño y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

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El fenómeno de El Niño, que ya llegó a la categoría de “Súper Niño”, amenaza con convertirse en el protagonista del verano en los principales centros turísticos de la Argentina y de Brasil. Se trata de un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera los patrones de lluvias y temperaturas, y esta vez, según la Organización Meteorológica Mundial, alcanzará una intensidad “muy fuerte”.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que entre octubre y diciembre el evento se mantenga y se intensifique, y los especialistas ubican el o en diciembre. Además, podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

En la Argentina, el mayor impacto se espera en el Litoral y el Nordeste, donde las Cataratas del Iguazú ya registran niveles récord de caudal.

La Costa Atlántica bonaerense también está bajo observación: en Mar del Plata un proyecto propone declarar una emergencia climática preventiva y los balnearios arman reservas de arena para resistir los temporales. Los especialistas aclaran, sin embargo, que más lluvia no implica un verano sin playa.