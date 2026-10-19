    • 19 de octubre de 2026 - 08:45

    El Niño y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

    El fenómeno podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

    El Niño y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

    El Niño y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

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    El fenómeno de El Niño, que ya llegó a la categoría de “Súper Niño”, amenaza con convertirse en el protagonista del verano en los principales centros turísticos de la Argentina y de Brasil. Se trata de un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera los patrones de lluvias y temperaturas, y esta vez, según la Organización Meteorológica Mundial, alcanzará una intensidad “muy fuerte”.

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    El Servicio Meteorológico Nacional prevé que entre octubre y diciembre el evento se mantenga y se intensifique, y los especialistas ubican el o en diciembre. Además, podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

    En la Argentina, el mayor impacto se espera en el Litoral y el Nordeste, donde las Cataratas del Iguazú ya registran niveles récord de caudal.

    La Costa Atlántica bonaerense también está bajo observación: en Mar del Plata un proyecto propone declarar una emergencia climática preventiva y los balnearios arman reservas de arena para resistir los temporales. Los especialistas aclaran, sin embargo, que más lluvia no implica un verano sin playa.

    En Brasil, el sur, con Río Grande do Sul a la cabeza, enfrenta riesgo de inundaciones, mientras que el Noreste, destino en alza entre los argentinos, podría sufrir sequía. El clima podría pesar en la elección del destino.

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