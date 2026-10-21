El resultado no cuenta todo: cómo los datos están cambiando la forma de mirar el fútbol

El lunes, el resultado suele ordenar la conversación. Si un equipo ganó, sus cambios fueron acertados, sus jugadores tuvieron carácter y el entrenador leyó bien el partido. Si perdió, las mismas decisiones pueden convertirse en pruebas de su falta de ideas. El fútbol tiene esa costumbre: muchas explicaciones aparecen después de conocer el desenlace.

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Sin embargo, cualquiera que haya seguido una campaña completa reconoce la diferencia entre jugar bien y ganar. Hay triunfos que dejan preocupación y derrotas que muestran un camino. Un arquero puede sostener una tarde difícil; un rebote puede resolver un encuentro cerrado. La tabla registra los puntos, pero no alcanza para explicar cómo se consiguieron.

En ese espacio, entre el marcador y el desarrollo, el análisis de datos tiene algo para aportar. Su utilidad depende menos de la cantidad de cifras disponibles que de las preguntas que se les hagan.

Decir que un equipo ganó tres de sus últimos cinco partidos parece una descripción suficiente de su momento. Hasta que se revisan los detalles.

¿Contra quién jugó? ¿Cuántos encuentros disputó como local? ¿Tuvo superioridad numérica durante buena parte de alguno de ellos? ¿Sus goles llegaron de jugadas que consigue repetir o de situaciones excepcionales?

Imaginemos dos equipos con la misma cosecha de puntos. Uno generó oportunidades claras, obligó a intervenir a los arqueros rivales y concedió poco cerca de su área. El otro convirtió casi todo lo que pateó y necesitó varias atajadas difíciles para sostener los resultados. Ambos pueden ocupar lugares parecidos en la tabla, aunque su rendimiento plantee perspectivas diferentes.

Eso no significa que el primero vaya a ganar la fecha siguiente. Significa que hay razones distintas detrás de una secuencia aparentemente igual.

También ocurre con las derrotas. Perder por un gol después de crear varias situaciones no plantea el mismo problema que pasar noventa minutos sin encontrar cómo acercarse al arco. En un caso puede faltar precisión; en el otro, quizás haya que revisar el funcionamiento. Confundir ambos diagnósticos suele llevar a pedir soluciones equivocadas.

Qué explican los goles esperados

Una de las métricas que ayudan a revisar esas diferencias es la de goles esperados, conocida como xG. Según la explicación del FIFA Training Centre sobre los goles esperados, expresa la probabilidad media de que un remate termine en gol.

La idea parte de algo que el hincha entiende sin necesidad de una fórmula: no todas las llegadas tienen el mismo peligro. Un tiro lejano y exigido no equivale a una definición cerca del arco. Contar ambos como un remate sirve para describir la cantidad, pero deja pendiente la calidad.

El problema aparece cuando esa herramienta se presenta como un marcador alternativo. Un equipo que acumula más xG no recibe puntos adicionales ni puede reclamar una victoria que no consiguió. La métrica permite estudiar las oportunidades; no resuelve por sí sola quién jugó mejor.

Importa, además, cómo se llegó a esas ocasiones. Un conjunto puede generar buena parte de su peligro mientras intenta remontar frente a un rival que ya decidió defender una ventaja. Otro puede abrir el marcador temprano y después aceptar un partido con menos ataques. Leer la cifra final sin reconstruir esa secuencia deja afuera decisiones que cambiaron el encuentro.

La estadística resulta más interesante cuando obliga a volver a mirar una jugada que cuando se utiliza para cerrar una discusión.

El contexto también juega

Antes de proyectar el rendimiento de un equipo conviene preguntarse cuánto se parece su presente al período del que provienen los datos.

La ausencia de un mediocampista que organiza la salida puede modificar la forma de atacar, aunque no sea el jugador que más goles convierte. Un cambio de entrenador puede alterar la presión, las distancias entre líneas y el riesgo que se asume con la pelota. Una semana con poco descanso puede llevar a rotar futbolistas o a sostener un ritmo más bajo.

La condición de local merece el mismo cuidado. Separar el rendimiento dentro y fuera de casa es un primer paso. Después hay que observar qué cambia: si el equipo recupera más arriba, si logra instalarse en campo contrario o si, por el contrario, se expone cuando debe tomar la iniciativa.

Para quien sigue el fútbol desde San Juan, esa mirada tiene una traducción cercana. Una campaña no se entiende solamente por el escudo del rival o su ubicación en la tabla. También pesan los viajes, las características del plantel y las alternativas disponibles para afrontar cada fecha. Esos factores deben comprobarse en cada caso; mencionarlos de manera automática tampoco constituye un análisis.

El contexto sirve cuando explica una diferencia concreta en el juego.

Consultar un pronóstico sin entregarle el criterio

La previa digital permite acceder a análisis de partidos que un espectador difícilmente podría seguir en detalle. Esa posibilidad amplía la información disponible, aunque también exige distinguir entre una orientación y una certeza.

Al consultar los pronósticos de fútbol para hoy de OhMyTip, que reúne propuestas por encuentro y accesos a sus respectivos análisis, la pregunta útil es qué razones sostienen cada lectura y cuáles podrían modificarla. ¿Sigue disponible el equipo habitual? ¿La tendencia reciente se mantuvo contra rivales comparables? ¿Hay información de último momento que todavía debe incorporarse?

El valor de una previsión aumenta cuando puede discutirse. Una conclusión sin argumentos apenas ofrece algo para aceptar o rechazar. Una explicación permite contrastar antecedentes, detectar omisiones y observar el partido con una hipótesis propia.

También conviene recordar que una probabilidad alta deja espacio para otros resultados. Si, en un ejemplo hipotético, un equipo tiene un 60% de posibilidades de ganar, queda un 40% para el empate o la derrota. Que ocurra una de esas alternativas no demuestra, por sí solo, que la estimación fuera absurda.

Acertar una vez no alcanza para demostrar un método

Con los pronósticos aparece una dificultad parecida a la del análisis posterior al partido: el resultado puede hacer que una explicación parezca más sólida de lo que era.

Una previsión mal fundamentada puede acertar. Otra, razonable con la información disponible, puede fallar. Para evaluar un método hace falta observar una serie amplia y conservar el registro de lo que se dijo antes de cada encuentro.

No es lo mismo anunciar un favorito claro que anticipar un desenlace poco probable. Tampoco alcanza con contar aciertos si se omite qué grado de confianza se asignó a cada uno. Un sistema que expresa mucha seguridad debería ser examinado con esa misma exigencia.

Aquí hay una responsabilidad compartida. Quien publica debe explicar los límites de su trabajo. Quien lee necesita resistir la tentación de convertir una buena racha en una garantía.

La inteligencia artificial puede procesar información y encontrar relaciones difíciles de revisar a mano. Pero el rótulo tecnológico no permite saber, por sí solo, si los datos son adecuados, están actualizados o representan bien el partido que se intenta analizar.

Volver a la cancha

Hay movimientos que una planilla resumida apenas deja ver. El delantero que arrastra a un central para abrir un espacio. El lateral que deja de pasar porque debe cubrir una amenaza. El mediocampista que recibe muchas veces, pero siempre de espaldas y sin posibilidad de avanzar.

Observar esas acciones permite interpretar mejor los números. A su vez, los números pueden advertir algo que pasó inadvertido durante la transmisión: un equipo que retrocedió progresivamente, una caída en la producción ofensiva o una dependencia excesiva de una sola vía de ataque.

Trabajar con ambas miradas exige aceptar que la primera impresión puede estar equivocada. El hincha recuerda con facilidad el gol errado sobre el final; quizás le cueste más reconstruir los setenta minutos anteriores. Revisar el partido ayuda a poner esa imagen en proporción.

El resultado seguirá decidiendo los puntos y ocupando los títulos. Pero, para entender qué puede sostener un equipo a lo largo de una temporada, hace falta mirar lo que ocurre antes de que la pelota entre. Ahí empieza una conversación más exigente: la que intenta explicar el juego incluso cuando el marcador parece haberlo explicado todo.