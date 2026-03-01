El video que publicó Javier Milei a horas de presentarse en el Congreso: "La verdadera batalla es moral"

El presidente Milei compartió el video en las redes sociales antes de realizar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias.

Poco antes de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei compartió en las redes sociales un video en tono de campaña, en el que defendió el rumbo del Gobierno y sostuvo que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”.

El clip, que dura un minuto con 11 segundos, lo tiene al mandatario nacional como principal protagonista, en un compilado de sus recorridas por el país y actos partidarios, en los que se lo ve saludando a la militancia.

“Hay momentos en la historia en los que una civilización debe elegir su futuro. Nos han dicho que el Estado es nuestro protector, que el burócrata es nuestro salvador y que el político sabe más que el hombre libre. Que debemos obedecer, que debemos depender. Pero la verdad es otra”, comienza diciendo el jefe de Estado.

La Moral como Política de Estado.

Al respecto, el jefe de Estado remarcó que "el mundo solo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna".

“Los primeros redactan regulaciones; los segundos crean riqueza. Los primeros prometen igualdad; los segundos generan prosperidad. Los primeros reparten pobreza; los segundos multiplican abundancia. La verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”, opinó.