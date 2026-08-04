Inglaterra limita las pausas del portero

El fútbol inglés estrenará en la temporada 2026/27 una prueba contra las interrupciones provocadas por supuestas lesiones de los porteros. Quienes sigan los partidos mediante el acceso desde PC podrán consultar mercados de apuestas en vivo y ver cómo la medida puede alterar el ritmo, el tiempo añadido y algunos mercados durante el encuentro. La norma se aplicará en las competiciones profesionales masculinas y femeninas, desde la Premier League hasta la Women’s Super League y parte de la National League. El objetivo es eliminar la ventaja táctica obtenida al detener el juego.

Candela Arizaga negó la violencia de género y aseguró que quiere "ver pronto" a Facundo Moyano: "Tuve un brote"

Desalojo exprés: qué cambiaría para inquilinos y propietarios con la nueva ley de propiedad privada

Cuando el árbitro detenga el encuentro para que un guardameta reciba atención médica, el entrenador deberá elegir a un futbolista de campo para que abandone el césped. Ese jugador permanecerá fuera durante al menos un minuto tras la reanudación.

Si la interrupción deja temporalmente al equipo con diez jugadores, reunir al bloque junto al banquillo pierde gran parte de su utilidad. El portero podrá recibir asistencia sin abandonar su posición, pero el resto asumirá una consecuencia deportiva.

Estas pausas afectaban al impulso de los partidos. Un equipo que atacaba podía perder continuidad, mientras el rival aprovechaba el tratamiento para cambiar la presión, ordenar marcas o preparar una sustitución. Con la prueba, esa decisión tendrá un coste visible.

Para las apuestas en vivo, habrá varios detalles que revisar:

el minuto de la interrupción;

el jugador que abandona el campo;

la posición temporalmente descubierta;

el tiempo añadido comunicado;

la reacción del equipo con diez;

la suspensión de ciertos mercados.

Una ausencia breve puede modificar opciones sobre el siguiente gol, córners o tarjetas, especialmente si sale un central, un mediocampista defensivo o el único delantero. Sin embargo, un minuto de superioridad no garantiza una ocasión, por lo que conviene esperar la reanudación antes de interpretar una cuota.

Las excepciones protegen lesiones reales

La medida no se activará en todos los tratamientos. Si el portero resulta lesionado por una falta, choca con un futbolista de campo o presenta sangrado, el equipo no tendrá que retirar a otro jugador. También se mantendrá la prioridad médica ante una situación grave.

La distinción será importante para los árbitros, que deberán identificar el origen de la atención. No se pretende convertir al personal médico en juez de la conducta del guardameta, sino evitar que una pausa sin contacto se transforme en una reunión táctica.

Más controles contra las demoras

La prueba convivirá con otras medidas para mantener el juego en marcha. Los árbitros podrán usar una cuenta de cinco segundos cuando un equipo retrase un saque de banda o de meta, mientras los sustituidos tendrán diez segundos para abandonar el campo.

Antes de las primeras jornadas, quienes completen su registro en el sitio oficial de 1xBet pueden introducir el código promocional 1x_3831408 para tener la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. El importe y los requisitos de apuesta dependen del país de registro, por lo que conviene consultar las reglas oficiales antes de depositar. Después, la atención vuelve al partido, donde el marcador y las alineaciones ofrecen referencias que una interrupción aislada.

Marcar un presupuesto y evitar perseguir pérdidas ayudan a mantener las apuestas como entretenimiento, incluso cuando una regla nueva abre lecturas tácticas distintas.

Una temporada medirá el efecto

La federación inglesa, las ligas y la IFAB comprobarán esta temporada si la medida reduce las pausas sospechosas sin perjudicar la atención médica. También analizarán su influencia sobre el tiempo efectivo y la conducta de los entrenadores.

El experimento toca una práctica visible. Si funciona, el fútbol inglés habrá encontrado una respuesta: atender al portero seguirá siendo obligatorio, aunque convertir esa atención en una pausa táctica dejará de resultar gratuito.