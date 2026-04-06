Javier Milei recibe al presidente de Chile con una agenda con el foco en comercio y seguridad

Luego del descanso por Semana Santa, el presidente Javier Milei retomará la agenda política este lunes cuando reciba desde las 10 en la Casa Rosada a su par de Chile , José Antonio Kast . El encuentro se da en medio del escape de un exguerrillero chileno que vive hace años en la Argentina pese a contar con un pedido de extradición de la Justicia trasandina.

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El jefe de Estado del país vecino llegó a la Argentina este domingo para llevar adelante su primer viaje internacional desde su asunción, el pasado 11 de marzo.

Así, el primer destino elegido por el mandatario chileno fue Buenos Aires , tal como lo había hecho su antecesor, Gabriel Boric, cuando este visitó a Alberto Fernández un mes después de haber llegado al Palacio de la Moneda.

Sin embargo, la elección de la Argentina como primera parada se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre Kast y Milei, quien le manifestó su explícito apoyo en las últimas elecciones presidenciales chilenas.

Kast llegó al país acompañado por su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido alineado con la dictadura de Augusto Pinochet fundado por el asesinado Jaime Guzmán. A ese grupo se suma el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

KAST EN ARGENTINA José Antonio Kast.

De acuerdo a la agenda oficial de la Presidencia chilena, Kast dará inicio a su agenda en la Argentina con un desayuno formal en la Embajada de Chile a las 8, donde participará su comitiva y autoridades argentinas.

Luego, el mandatario se presentará a las 9:30 ante el Monumento del Libertador José de San Martín, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral al prócer argentino.

A las 10, Kast será recibido por Javier Milei en su despacho en la Casa Rosada. Los temas de la reunión privada aún no fueron difundidos por las autoridades nacionales, pero el medio chileno La Tercera aseguró -consignando a la Cancillería local- que “los focos formales de la reunión estarán en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países”.

Por fuera de la agenda formal, la reunión bilateral se enmarca también en la búsqueda de Javier Milei de forjar una alianza estratégica con Kast y otros líderes de centroderecha de la región. El objetivo es conformar un bloque de países con programas económicos liberales y socialmente conservadores.

En esa sintonía, ambos mandatarios asistieron a la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo.

El evento se enmarcó en el lanzamiento del denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas), un proyecto impulsado por el republicano para promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano”. De fondo, yace un alineamiento político con Washington que contribuya a frenar el avance de la influencia de China en la región.