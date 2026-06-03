La familia de Agostina Vega encabezó la movilización de Ni Una Menos en Córdoba

En medio de la movilización de Ni Una Menos en Córdoba, la familia materna de Agostina Vega marchó y habló con la prensa, a días del caso que motivó la convocatoria feminista nacional.

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“A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraron ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días, nos sigue torturando. A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también ”, dijo Elizabeth, la abuela de Agostina.

“Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente”, agregó.

“Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente”, agregó.

image La familia de Agostina Vega marchó en Córdoba (Mario Sar)

“Nosotros aportamos la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito que yo encontré esta mañana. Ella contaba todo lo que ella venía viviendo”, cerró. “Nosotros aportamos la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito que yo encontré esta mañana. Ella contaba todo lo que ella venía viviendo”, cerró.

A pocas horas del velorio de su nieta, el abuelo de Agostina Miguel Heredia decidió sumarse a la movilización acompañado por familiares y allegados. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

La jornada tuvo para él un componente especialmente doloroso. Mientras miles de personas marchaban por las calles del centro cordobés para reclamar el fin de la violencia de género, el abuelo de Agostina se preparaba para despedir a la adolescente. “Tuve un día largo y voy a tener un día bastante largo. De acá me voy al velorio de mi nieta”, señaló.

image La familia de Agostina Vega marchó en Córdoba (Mario Sar)

Durante la movilización, agradeció el acompañamiento recibido desde que se conoció el crimen y aseguró que seguirá participando de las convocatorias. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, sostuvo.

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien permanece internada desde el hallazgo del cuerpo. Según explicó, la mujer continúa atravesando un cuadro de fuerte afectación emocional, aunque tiene previsto participar de algunos momentos del velorio y del sepelio.

Antes de retirarse, dejó un mensaje que resumió el reclamo de la familia. “A marchar por la memoria de Agostina”, afirmó. Y agregó: “No me van a quebrar. Hasta el último momento. Que caiga el último hijo de puta, vamos a dar batalla”.