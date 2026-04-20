Legado solidario: la donación que dejó Luis Brandoni muy cerca de San Juan antes de morir

Tras la triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años, s urge con fuerza una historia que muestra respeto por sus raíces: la donación de un terreno muy cerca de San Juan, tierras que hoy albergan a la Escuela 4-245 en San Rafael, Mendoza.

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Más allá de los escenarios y los sets de filmación, Luis Brandoni dejó una huella de ladrillo y educación en el distrito de Las Paredes, San Rafael. Una historia que comenzó con un legado familiar y terminó convirtiéndose en el refugio educativo de cientos de jóvenes.

El padre del actor, José Domingo Brandoni, era un empleado bancario que, motivado por el dueño de la entidad donde trabajaba, adquirió tierras en San Rafael. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo tomaron una decisión que cambiaría el futuro de la comunidad local.

En lugar de disponer de las tierras para beneficio privado, los hermanos decidieron donar parte del predio a la comunidad, con una única y noble condición: que allí se construyera una escuela.

El compromiso del actor con este proyecto tuvo su momento cúlmine en octubre de 2023. En un acto emotivo, Brandoni viajó a San Rafael para participar de la imposición del nombre a la institución de nivel secundario.

En ese momento Luis Brandoni rechazó que la escuela llevara su propio nombre cuando se lo propusieron originalmente. En cambio, pidió que se honrara la memoria de su progenitor. Así, la institución pasó a llamarse oficialmente Escuela José Domingo Brandoni.

"No había hecho méritos suficientes para semejante honor. Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente que quiso mucho a San Rafael", expresó el actor en aquel entonces, conmovido frente a alumnos y docentes.

Hoy, mientras el país despide al intérprete de Esperando la carroza, en Las Paredes el sentimiento es de gratitud. El centro educativo no solo representa un espacio de formación, sino el testimonio de un artista que entendió que la cultura también se construye cediendo terreno para que otros puedan crecer.