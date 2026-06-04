    • 4 de junio de 2026 - 18:02

    Reconocida fábrica de neumáticos frena su producción por una semana y recortará turnos desde julio

    La multinacional italiana Pirelli ya había parado la fábrica de Merlo el fin de semana del 25 de mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fabricante de neumáticos Pirelli frenará durante una semana y de manera total la producción en su planta de la localidad bonaerense de Merlo. Además dejará de operar los fines de semana desde julio. La decisión forma parte de un plan para adaptar la fabricación a la nueva realidad del mercado local, con una fuerte caída de ventas.

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    Esta baja implica tanto a las terminales automotrices como al público, y la competencia por parte de los neumáticos importados, con precios más bajos que los nacionales.

    La suspensión total de la producción en Pirelli se dará entre el 15 y el 21 de junio. Durante ese tiempo, los 650 operarios cobrarán sus salarios sin descuentos.

    En tanto, para julio, la fabricante reorganizará los turnos y solo producirá de lunes a viernes, lo que afectará a unos 150 de sus operarios que solían trabajar sábados y domingos. El sindicato del neumático (SUTNA) denunció la medida ante la Secretaría de Trabajo, que convocó a una reunión por el tema para esta tarde.

    Neumáticos, en crisis: menos demanda y más competencia

    La planta de Pirelli en Merlo es una de las dos que siguen activas en el país. La otra es la de la también multinacional Bridgestone en Llavallol. Eso porque en febrero, la nacional Fate cerró de manera definitiva su fábrica en San Fernando, que afectó a 920 operarios y derivó en protestas del gremio Sutna que aun hoy siguen en marcha.

    Como informó TN en medio del conflicto por Fate, el sector de los neumáticos fue hasta hace una década como uno de los más pujantes del país.

    El proceso fue gradual pero sostenido, dicen en el rubro, pero las hasta ahora tres fabricantes de neumáticos que había en el país atravesaron en los últimos años una crisis que derivó en distintas medidas de ajuste para intentar sostener la actividad.

    Todo en medio de una caída de los mercados de exportación; menores ventas a nivel local; la alta conflictividad gremial y la apertura de importaciones que definió el gobierno de Javier Milei y que “inundó” la plaza de productos chinos.

    Pirelli: una planta clave en America del Sur

    La fábrica de Pirelli en Merlo, inaugurada en 1951, es uno de los principales establecimientos de la multinacional italiana en la región. En la última década, recibió inversiones para aumentar la capacidad productiva, incorporar tecnología y fabricar neumáticos de mayor valor agregado.

    En sus mejores años, la planta llegó a producir más de5 millones de cubiertas por año, para abastecer tanto al mercado interno como a la exportación. Incluso en 2025, la compañía anunció nuevas líneas de producción para neumáticos de pickups y SUV.

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