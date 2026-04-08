Ley de Glaciares: siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en medio de las protestas en el Congreso

Distintos activistas se treparon a la estatua de la República en el Congreso con un cartel que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, y esta acción resultó en siete detenidos de Greenpeace en el marco de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley de Glaciares durante el día de hoy.

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El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de bomberos y efectivos policiales.

El Gobierno consiguió dictamen de mayoría en un plenario de la Cámara de Diputados sobre la cuestionada reforma de la Ley de Glaciares, por lo que este miércoles se llevará a cabo el debate en la Cámara Baja y la votación se dará cerca de las 15 horas.

El proyecto de ley de Glaciares busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciales, las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva.

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas de las 66 que conforman las comisiones , según informó el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de 27 de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca.

En tanto, Unión por la Patria anticipó que presentará su propio despacho de minoría, Provincias Unidas impulsó un dictamen con cinco firmas y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también impulsará su propia propuesta.

Provincias Unidas se encuentra dividida en esta votación, ya que se estima que 15 legisladores votarán en contra y 7 lo harán a favor.