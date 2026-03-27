    • 27 de marzo de 2026 - 13:58

    Lionel Messi denunció a Temu y otras plataformas que venden productos truchos con su marca

    El capitán de la Selección, Lionel Messi, presentó la denuncia en la Corte de Nueva York. Los artículos que aparentan ser originales son imitaciones.

    Las camisetas que aparentan&nbsp; ser originales pero no lo son. Lionel Messi denunció a Temu y otras plataformas que las venden.

    Las camisetas que aparentan  ser originales pero no lo son. Lionel Messi denunció a Temu y otras plataformas que las venden.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Messi presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra una red de vendedores online que, según la denuncia, comercializan productos falsificados usando su nombre y marca registrada. La presentación judicial, que también lleva la firma de la empresa LMGM, S.L.U., apunta a individuos y empresas que operan tiendas virtuales en plataformas como Temu y Walmart.

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    El documento, publicado por el periodista Sebastian Maril, sostiene que los acusados “crean confusión y engañan a los consumidores”, aprovechándose de la popularidad y el prestigio del futbolista. Además, la denuncia detalla que los responsables “ocultan sus identidades” y utilizan estrategias para evitar ser detectados, como abrir cuentas con datos falsos y mover fondos a bancos en el exterior.

    Messi y su equipo legal remarcaron que la venta de estos productos truchos les genera “daños irreparables”, tanto en lo económico como en la reputación de la marca. Por eso, pidieron a la Justicia que ordene el cierre de las tiendas involucradas, el bloqueo de la publicidad de los artículos falsos y el pago de una indemnización.

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    La demanda también exige que los responsables de la falsificación rindan cuentas por las ganancias obtenidas y que se les prohíba seguir usando la marca “Messi” sin autorización.

    El caso quedó radicado en Nueva York porque, según la denuncia, los productos truchos se ofrecen y se envían a clientes de ese distrito, afectando directamente a la marca registrada en Estados Unidos.

    ¿Qué es Temu?

    Temu es una plataforma de comercio electrónico que conecta directamente a fabricantes y consumidores, eliminando intermediarios como mayoristas y tiendas físicas. Este modelo, conocido como “factory-to-consumer”, permite ofrecer precios muy bajos, incluso inferiores a los de otras apps como Shein o AliExpress.

    Fundada en 2022 en Boston, Temu opera a nivel global y ofrece productos a millones de usuarios. Su aplicación, disponible para Android e iOS, tiene un diseño visual similar al de Shein, con promociones constantes, precios en pesos y envíos gratuitos en la mayoría de los casos.

    Cómo comprar en Temu desde Argentina

    • Descargar la app o entrar en temu.com: se crea una cuenta y se navega entre las categorías disponibles.
    • Agregar productos al carrito y pagar online: admite métodos de pago internacionales y locales.
    • Envío internacional: los productos llegan desde China, con plazos que van de 7 a 20 días, gracias a acuerdos logísticos con empresas globales y, en algunos casos, correos locales.
    • Protección al comprador: Temu garantiza devoluciones y reembolsos si el pedido no llega o no cumple con lo esperado.

    En Argentina, las compras de bajo valor pueden ingresar sin aranceles aduaneros o con impuestos reducidos, algo que beneficia a plataformas como Temu y hace que los precios sean aún más competitivos.

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