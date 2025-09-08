“Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”: un legislador electo de LLA generó polémica y reavivó internas en el oficialismo Maximiliano Bondarenko, el dirigente libertario que encabezó la lista en la tercera sección electoral, reflexionó el día después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. “Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, afirmó

Maximiliano Bondarenko, diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hizo declaraciones en la mañana posterior a la contundente derrota electoral que sufrió el frente liderado por el presidente Javier Milei.

“Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, expresó en declaraciones a CNN Radio, horas después de los comicios en los que el peronismo, guiado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, obtuvo el 46% de los votos, superando ampliamente el 33% alcanzado por los libertarios.

“En el trayecto de estos dos años seguramente hay cuestiones que se van a tener que modificar”, introdujo Bondarenko, una de las figuras a las que apostó el gobierno nacional para las elecciones, por su condición de policía retirado en un distrito marcado por el reclamo de mayor seguridad.

Si bien Bondarenko evitó profundizar en problemas puntuales de gestión, si admitió que el nivel de ingresos de la población influyó en el resultado. “No puedo hablar mucho de economía, yo soy policía”, aclaró.

“Todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, afirmó luego.

El tono autocrítico del dirigente, que se sumará a la Legislatura bonaerense por los próximos cuatro años, estuvo en línea con la primera parte del discurso que brindó el propio presidente Milei en el búnker montado en La Plata, minutos después de difundidas las cifras oficiales de las elecciones. En su caso, el jefe de Estado había acusado “errores políticos”.

“Nuestro presidente cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que reveamos ciertas cuestiones y que hay algún camino en el que nos estamos equivocando”, explicó Bondarenko.

“Acá el que sabe, el que tiene la batuta, es el ciudadano, no la política, nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar”, sostuvo el dirigente oriundo de Florencio Varela, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.

“Hay veces que la política se encapsula y no mira para cuál es la realidad del vecino de a pie”, continuó el dirigente libertario.

La lista que encabezó Bondarenko representando a La Libertad Avanza, obtuvo más de 800 mil votos, lo que representó un 28% del total de sufragios emitidos. Se esas cifras quedaron muy atrás del apoyo recibido por la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, quien superó el millón seiscientos mil votos y llegó al 53% del total de sufragios válidos.

Esa distancia en las preferencias de electorado se observaron en las declaraciones que el ex policía brindó. “Hay veces que la sociedad te pega un cachetazo, como un llamado de atención, con el voto y también no yendo a votar”.

“Creíamos que nos iba a ir un poco mejor. Fue un golpe y tenemos que hacernos cargo”, indicó.

Luego, avanzó en una mirada un poco más optimista, ya que en términos concretos, el espacio político que lidera el presidente Milei aumentó la cantidad de bancas que tendrá tanto en la Legislatura bonaerense como la mayor cantidad de concejos deliberantes en los 135 municipios de la provincia.

“No sé si perdimos, hoy tenemos una cámara con más músculo del que teníamos. Tenemos que hacer un trabajo legislativo que hacer, tenemos que demostrar que somos un espacio diferente”, afirmó.

Bondarenko agregó en esta parte un discurso conciliador, más atenuado que el que suelen tener los militantes libertarios o el propio jefe de Estado. “Tengo que trabajar para los que me eligieron y para los que no también”, sostuvo.

Bondarenko había participado de la foto en el partido de Moreno, que fue símbolo de la campaña de La Libertad Avanza, en la que se utilizó la frase “kirchnerismo Nunca Más”.