    • 16 de marzo de 2026 - 13:39

    Condenaron a 23 años de prisión al joven que mató a Kim Gómez en La Plata

    Un jurado popular ya lo había encontrado responsable por la muerte de la nena de 7 años. Hoy se conoció la pena en su contra.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión al joven que mató a Kim Gómez (7) durante un robo ocurrido en La Plata.

    Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

    Si bien el 4 de marzo ya había sido encontrado culpable del hecho, hoy el tribunal dio a conocer la pena para el joven.

    Tobías Godoy, que tiene 18 años, fue considerado como coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

    En desarrollo.-

