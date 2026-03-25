    • 25 de marzo de 2026 - 08:46

    Nuevo Código Penal: Milei y Mahiques avanzaron en la redacción

    El ministro de Justicia confirmó que el Gobierno impulsará una reforma integral, con endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos

    Juan Bautista Mahiques, nuevo Ministro de Justicia ante el presidente Javier Milei.

    Juan Bautista Mahiques, nuevo Ministro de Justicia ante el presidente Javier Milei.

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    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

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    El funcionario difundió la novedad a través de sus redes sociales, donde detalló los principales ejes de la iniciativa oficial que busca actualizar la normativa penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito.

    Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques en su cuenta personal, en línea con la información publicada sobre el encuentro entre ambos dirigentes.

    En ese sentido, el ministro explicó que, mientras se desarrolla el nuevo proyecto, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso de la Nación en una serie de modificaciones parciales, entre las que se destacan el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas.

    Entre los delitos que se buscarán tipificar o reforzar figuran los vinculados a cuestiones migratorias, las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, salideras y entraderas, motochorros, daño animal, la presencia de armas en cárceles y las picadas ilegales, además de poner el foco en una mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal.

    Finalmente, añadió que impulsarán el agravamiento de pena para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los “trapitos” y el grooming y abuso sexual infantil.

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