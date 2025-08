Reacciones opositoras al veto de Milei a las leyes del aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad La senadora Juliana Di Tullio, el dirigente Juan Grabois, diputados kirchneristas y referentes de la izquierda se pronunciaron en redes.

Di Tullio, Grabois y Bregman, tres de los referentes que se expresaron contra el veto anunciado por el Gobierno nacional

Parte de la oposición no tardó en reaccionar a la novedad del fin de semana. Después de que el gobierno difundió este mediodía que el presidente Javier Milei ya firmó los vetos a las leyes aprobadas para aumentar los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en discapacidad, diversos referentes de sectores enfrentados a La Libertad Avanza, se expresaron en redes sociales para criticar la decisión.

“Insistiremos”, escribió en la red social X la senadora nacional por provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, muy cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. Fue lo único que expresó la bonaerense.

Es que para evitar que los vetos tengan validez, ambas cámaras del Congreso nacional deben contar con dos tercios de los votos de los legisladores presentes en esa sesión. Para eso estuvo trabajando el Gobierno los últimos días y confía en contar con el número necesario en Diputados.

Más elocuente que di Tullio fue el dirigente Juan Grabois, quien calificó de “arrastrado” al Presidente porque “en la misma semana asignó fondos a los poderosos y quitó fondos a vulnerables… todo ante uno de los accionistas del régimen: la Sociedad Rural”.

En un posteo en X, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y líder del frente Patria Grande/Argentina Humana agregó: “A esta altura el que no ve la naturaleza servil de este gobierno con la nueva y vieja oligarquía solo es porque no quiere ¡Son nuestros abuelos sin remedios, son nuestros hermanos con discapacidad! Oficializar la desigualdad es inhumano. Que no nos sea indiferente”.

Desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados, la legisladora cordobesa Natalia de la Sota, integrante del bloque Córdoba Federal, propuso a sus colegas rechazar la decisión del presidente y mantener la vigencia de las leyes.

“Otra vez…”, escribió en X la hija del recordado gobernador José Manuel de la Sota. Y amplió: “Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. En este caso, vetó los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes”.

Desde el bloque de Unión por la Patria fueron varios los que manifestaron su desagrado por los vetos de Milei. “Hay un gobierno capaz de cagarte el finde, el mes, la vida. Crueldad sin límites”, escribió en su cuenta de X la cordobesa y camporista Gabriela Estévez, que adjuntó una captura de la noticia publicada por este medio.

Eduardo Toniolli, compañero de bancada de Estévez, aprovechó para chicanear a algunos gobernadores: “En las próximas semanas sabremos si el ‘grito federal’ de los gobernadores dialoguistas es un llamado a la acción para defender a los agredidos por Milei, o una puesta en escena para entregarlos una vez más”.

Del bloque kirchnerista también se expresaron los riojanos Ricardo Herrera -“indignante”, escribió- e Hilda Beba Aguirre, que calificó la decisión como un “golpe cruel a los que más lo necesitan”; la jujeña Leila Chaher; el bonaerense Julio Pereyra, quien remarcó que Milei “vuelve a mostrar su verdadero rostro: el del desprecio por los sectores más vulnerables”; y la porteña Gisela Marziotta, quien trató en sus redes al Presidente como el “Señor Motosierra” y señaló irónicamente que “lo hizo otra vez, porque no hay nada más revolucionario que ajustar a los que menos tienen”.