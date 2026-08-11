    • 11 de agosto de 2026 - 17:15

    Real Madrid y Barcelona ante las apuestas del inicio de La Liga

    Barcelona y Real Madrid debutarán más tarde tras el Mundial 2026. Revisamos sus primeros partidos, cuotas al título y mercados para el inicio de La Liga

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    La temporada 2026/27 comienza de forma poco habitual para los dos gigantes españoles. El corto margen después del Mundial obligó a retrasar sus primeros partidos y varios internacionales apenas completan su preparación. Barcelona llega como bicampeón y Real Madrid inicia una nueva etapa con José Mourinho. Para quienes siguen la liga desde los mercados de fútbol, la cuestión es cuánto reflejan las cuotas la calidad de las plantillas y cuánto pesan el cansancio y la preparación reducida.

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    Un debut más tarde de lo habitual

    Barcelona comenzará la defensa del título en casa ante Athletic Club, mientras Real Madrid recibirá a Real Sociedad en el Bernabéu.

    Ambos encuentros fueron desplazados hasta aproximadamente el 26–27 de agosto por la participación de numerosos jugadores en las últimas fases del Mundial. Los días adicionales ayudan con la recuperación, pero dejan poco tiempo para integrar fichajes.

    Athletic y Real Sociedad, además, son rivales organizados capaces de complicar estos primeros partidos. El primer Clásico llegará a finales de octubre en el Camp Nou, cuando ambos equipos ya deberían tener mayor ritmo competitivo.

    Barcelona parte delante en las cuotas

    Barcelona aparece como favorito para conseguir su tercer campeonato consecutivo, con cuotas alrededor de 8/11 (aproximadamente 1,73).

    Real Madrid ocupa la segunda posición, normalmente entre evens y 2,20–2,30. Atlético Madrid aparece bastante más lejos, con cuotas de dos dígitos.

    Los dos títulos consecutivos y la continuidad favorecen al Barça. Madrid se mantiene cerca gracias a sus refuerzos y al regreso de Mourinho. Unas pocas jornadas, sin embargo, pueden modificar rápidamente esta diferencia.

    Athletic y Real Sociedad serán pruebas tempranas

    Barcelona debería partir como favorito ante Athletic, aunque handicaps y mercados de goles tendrán que considerar posibles rotaciones.

    El Madrid-Real Sociedad parece más equilibrado. La organización del conjunto vasco puede generar problemas mientras el equipo blanco todavía recupera automatismos.

    Los mercados de goles también requieren contexto. Ambos clubes tienen atacantes de primer nivel, pero varios llegarán con pocos minutos de pretemporada. Los jugadores destacados durante el Mundial han visto reducirse algunas cuotas de goleador y asistencias, mientras quienes regresaron tarde pueden tener minutos limitados.

    Cuatro mercados para el primer mes

    El calendario afecta especialmente a cuatro mercados:

    • Handicaps y totales: los primeros dos o tres partidos pueden ser más cerrados si todavía falta ritmo.
    • Campeón: el 1,73 de Barcelona deja poco margen, mientras Madrid entre 2,20 y 2,30 ofrece una valoración diferente.
    • Player props: minutos y posición de los internacionales y nuevos fichajes serán determinantes.
    • Apuestas en vivo: las sustituciones pueden modificar el ritmo y las cuotas durante la segunda parte.

    Por eso, las alineaciones confirmadas tendrán especial importancia: estar disponible no significa necesariamente estar preparado para disputar 90 minutos.

    El Clásico ofrecerá una imagen más clara

    A finales de octubre, la incertidumbre debería haberse reducido. Antes del Clásico ya será posible valorar minutos de los internacionales, producción ofensiva, goles concedidos y adaptación de los fichajes.

    Para Madrid será especialmente importante comprobar cuánto tarda Mourinho en encontrar un once estable. Si el equipo responde rápido, la diferencia actual respecto a las cuotas del Barcelona podría reducirse.

    Barcelona empieza con una cuota cercana a 1,73, Real Madrid entre 2,20–2,30 y Atlético a precios de dos dígitos. Pero el 26–27 de agosto los dos favoritos debutarán después de una preparación condicionada por el Mundial. Las primeras dos o tres jornadas mostrarán cuánto pesan realmente el cansancio, las rotaciones y la falta de pretemporada.

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